Počet nezamestnaných v Nemecku vzrastie zrejme o viac než 500.000

Frankfurt nad Mohanom 24. apríla (TASR) - Počet nezamestnaných v Nemecku sa v dôsledku pandémie nového koronavírusu zvýši tento rok pravdepodobne o viac než pol milióna a prekročí trojmiliónovú hranicu. Uviedol to v piatok nemecký Inštitút pre výskum zamestnanosti (IAB), ktorý tak zhoršil pôvodný odhad z marca. Inštitút zároveň výrazne skresal tohtoročnú prognózu vývoja ekonomiky.



IAB uviedol, že v tomto roku očakáva rast počtu nezamestnaných zhruba o 520.000. Celkový počet ľudí bez práce by tak presiahol tri milióny.



V marcovej správe inštitút nevylučoval rast počtu nezamestnaných nad 3 milióny, stále však ešte očakával aj mierny vývoj pandémie, v dôsledku ktorého by sa počet nezamestnaných zvýšil o 90.000 na 2,356 milióna. Rast nad 3 milióny ľudí bez práce predpokladal IAB v prípade, že koronakríza bude ťažká a ekonomická situácia sa začne normalizovať až ku koncu roka.



IAB okrem toho prudko zhoršil prognózu v oblasti vývoja ekonomiky. Koncom marca predpokladal, že nemecká ekonomika klesne v roku 2020 o 2 %. V najnovšej prognóze však očakáva pokles ekonomiky v tomto roku o 8,4 %. Ak sa nový odhad potvrdí, bude to znamenať najväčšiu recesiu od skončenia druhej svetovej vojny.