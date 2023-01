IAD Investments opäť rozširuje svoje investičné portfólio

IAD Investments, správ. spol., a.s. je najstaršia slovenská správcovská spoločnosť pôsobiaca na slovenskom kapitálovom trhu od roku 1991. V rámci svojho európskeho pôsobenia spravuje aktíva najmä na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku a Poľsku v hodnote viac ako 1,8 miliardy EUR. Aktuálne spravuje 15 podielových fondov a svojim investorom ponúka aj individuálnu správu aktív a sporiace programy. IAD Investments, správ. spol., a.s. je súčasťou významnej investičnej skupiny Pro Partners Holding, a.s., ktorá pôsobí v najmä v sektoroch private equity, real-estate a financiách v krajinách strednej a východnej Európy. Viac o spoločnosti a jej produktoch sa dozviete na www.iad.sk

Bratislava 18. januára (OTS) - Pozemky sa nachádzajú v novo rozvíjajúcej sa priemyselnej lokalite v tesnej blízkosti Budapešti (15 minút autom), pri dôležitom dopravnom ale aj logistickom uzle diaľnic medzi Viedňou, Budapešťou a Bratislavou. Pozemok je napojený na výjazd na diaľnicu M1 a tiež na mestský obchvat Budapešti, pričom areál bude priamo dostupný aj mestskými rýchlovlakmi (20 minút z Budapešti) a autobusovou dopravou. „“ hovorí, člen predstavenstva IAD Investments, správ. spol., a.s.Na ploche takmer 80.000 m2 budú stáť 3 logistické haly so skladovými priestormi. Aktuálne už začali prípravné stavebné práce. Spustenie logistického parku do prevádzky je plánované po etapách a jeho plné dokončenie je naplánované na začiatok roka 2025.dodáva V. Bolek.Služby finančného a daňového poradenstva zabezpečovala spoločnosť Becher&Torma, technické a environmentálne poradenstvo firma Robertson Hungary Kft., právne poradenstvo zabezpečila advokátska kancelária Oppenheim a transakčné poradenstvo firma Axelero Capital Advisors. „,“ hovorí, transakčný manažér spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a.s.