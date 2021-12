Spoločnosť IAG sa chystá zrušiť akvizíciu spoločnosti Air Europa

Londýn 15. decembra (TASR) - Spoločnosť International Consolidated Airlines Group (IAG), vlastník British Airways (BA), Iberie a ďalších aerolínií, sa chystá zrušiť akvizíciu konkurenčnej spoločnosti Air Europa od súkromnej španielskej firmy Globalia po tom, čo európske regulačné úrady naznačili, že to nepovolia bez ďalších ústupkov.



"International Airlines Group a Globalia dnes potvrdzujú, že sú v pokročilej fáze rokovaní o zrušení dohody," uviedol v stredu finančný šéf IAG Stephen Gunning.



Dohoda o akvizícii Air Europa, ktorá zabezpečuje spojenie s Latinskou Amerikou, ako aj obsluhu destinácií v Európe, bola navrhnutá tak, aby pomohla madridskému uzlu IAG efektívnejšie konkurovať európskym rivalom a prinášať výhody spotrebiteľom.



Zatiaľ čo väčšina pozorovateľov očakávala, že IAG po vypuknutí pandémie ochorenia COVID-19 dohodu stiahne, namiesto toho súhlasila so znížením ceny o polovicu na 500 miliónov eur a dohodla sa na odložení platieb o šesť rokov.



Európske regulačné úrady sa však obávali, že prevzatie negatívne ovplyvní hospodársku súťaž na domácom španielskom trhu a na medzinárodných linkách do krajiny.



Opravné opatrenia, ktoré ponúkla IAG (vzdať sa 13 krátkych a stredne dlhých trás a dvoch diaľkových trás na letiskách v Madride a Barcelone) nestačili na upokojenie obáv. Bolo preto pravdepodobné, že úrady budú akvizíciu vetovať, uviedli zdroje, ktoré nechceli byť menované.



IAG okrem BA a Iberie, ktorá je lídrom na trhu medzi Európou a Južnou Amerikou, vlastní aj írskeho prepravcu Aer Lingus a barcelonský Vueling a Level.



Akcie IAG klesli na začiatku obchodovania o 1 %. Podľa analytikov sa však rozhodnutie o zrušení transakcie všeobecne očakávalo vzhľadom na regulačné prekážky, ktoré jej do cesty postavila Európska komisia a britský Úrad pre hospodársku súťaž a trhy (CMA).



Ak IAG vycúva skôr, ako regulačné úrady dohodu vetujú, bude mať v budúcnosti lepšiu pozíciu na to, aby urobila ďalší pokus, dodali zdroje.