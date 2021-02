Vlastník British Airways vykázal za rok 2020 stratu

Londýn 26. februára (TASR) - Spoločnosť International Consolidated Airlines Group (IAG), vlastník britských aerolínií British Airways, španielskej Iberie a Vuelingu a írskych aerolínií Aer Lingus, vykázala za minulý rok čistú stratu. Dôvodom boli cestovné obmedzenia a blokády na zabránenie šírenia nového koronavírusu.



Konkrétne IAG vykázala za minulý rok čistú stratu 6,9 miliardy eur po zisku 1,7 miliardy eur v roku 2019. Prevádzková strata po roku minimálneho lietania a "spaľovania" hotovosti dosiahla 4,37 miliardy eur. To bolo o niečo menej ako strata 4,45 miliardy eur, ktorú jej predpovedali ekonómovia.



Vo 4. kvartáli (október - december) mala spoločnosť stratu 1,65 miliardy eur. Tržby spoločnosti klesli takmer o 70 % na 7,8 miliardy eur z predvlaňajších 25,5 miliardy eur. Kapacita IAG bola vlani len na úrovni 33,5 % predchádzajúceho roka a naďalej ju nepriaznivo ovplyvňuje pandémia spolu s vládnymi obmedzeniami a požiadavkami na karanténu, uviedla skupina.



IAG uviedla, že pre pretrvávajúcu neistotu a pomalé očkovanie proti ochoreniu COVID-19 nedokáže poskytnúť prognózu na tento rok. To ukazuje, pred akou výzvou stojí nový šéf IAG Luis Gallego, ktorý je v tejto funkcii len šesť mesiacov.



Skupina sa naďalej zameriava na znižovanie nákladov, aby zredukovala spaľovanie peňazí a zvládla krízu. Spoločnosť už prepustila "podstatnú väčšinu" z 10.000 zamestnancov British Airways, ako aj ďalších aerolínií. Jej náklady bez výdavkov na palivo vlani klesli o 37,1 %.



IAG v piatok uviedla tiež, že má celkovú likviditu vo výške 10,3 miliardy eur a zatiaľ sa neobjavili žiadne náznaky, že by mohlo prísť k určitému uvoľneniu jej napätých financií.



Analytici poukazujú tiež na zhoršujúce sa vyhliadky na cestovanie. Prísnejšie blokády, ktoré jednotlivé krajiny zaviedli v uplynulých dvoch mesiacoch, by podľa nich mohli poškodiť dôležitú letnú sezónu v Európe a spôsobiť, že niektorí dopravcovia budú potrebovať ďalšiu finančnú pomoc.



Začiatkom tohto týždňa letecké spoločnosti zamerané na Britániu povzbudilo, že vláda v Londýne vypracovala plány na možné opätovné otvorenie cestovných trhov od polovice mája. To vyvolalo záplavu rezervácií. Stále však nie je isté, či to bude zahŕňať aj diaľkové trasy IAG.



"Opätovné získanie ľudí si bude vyžadovať jasný plán na zrušenie súčasných obmedzení, keď nastane vhodný čas," vyhlásil Gallego. "Žiadame spoločné medzinárodné testovacie štandardy a zavedenie digitálnych zdravotných preukazov, aby sme mohli oblohu znovu bezpečne otvoriť," dodal.