< sekcia Ekonomika
IAG, vlastník British Airways, zvýšil vlani zisk o viac než pätinu
Zisk IAG po zdanení dosiahol vlani 3,34 miliardy eur. Oproti roku 2024 to predstavuje zvýšenie o 22 %.
Autor TASR
Londýn 27. februára (TASR) - Spoločnosť IAG, vlastník aerolínií British Airways a španielskej leteckej spoločnosti Iberia, oznámila za minulý rok rast zisku o viac než pätinu. Výrazne sa pod to podpísali nižšie náklady na palivá. Informovali o tom agentúra AFP a portál írskej televízie RTÉ.
Zisk IAG po zdanení dosiahol vlani 3,34 miliardy eur. Oproti roku 2024 to predstavuje zvýšenie o 22 %. „Zaznamenali sme ďalší rok s mimoriadnymi výsledkami,“ povedal šéf IAG Luis Gallego, pričom dodal, že s pozitívnym vývojom počítajú aj v roku 2026.
Tržby spoločnosti, ktorá okrem British Airways a Iberie kontroluje aj írske aerolínie Aer Lingus a španielskeho nízkonákladového prepravcu Vueling, dosiahli 33,21 miliardy eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom tak vzrástli o 3,5 %.
Výsledky IAG výrazne ovplyvnila kombinácia nízkych nákladov na palivá a vyšších príjmov z prepravy pasažierov. Náklady na palivá klesli vlani o 7 % na 7,1 miliardy eur, naopak, príjmy z osobnej prepravy sa zvýšili o 2,5 %, aj keď spoločnosť zaznamenala 121,6 milióna prepravených cestujúcich, o 0,4 % menej než v roku 2024.
Zisk IAG po zdanení dosiahol vlani 3,34 miliardy eur. Oproti roku 2024 to predstavuje zvýšenie o 22 %. „Zaznamenali sme ďalší rok s mimoriadnymi výsledkami,“ povedal šéf IAG Luis Gallego, pričom dodal, že s pozitívnym vývojom počítajú aj v roku 2026.
Tržby spoločnosti, ktorá okrem British Airways a Iberie kontroluje aj írske aerolínie Aer Lingus a španielskeho nízkonákladového prepravcu Vueling, dosiahli 33,21 miliardy eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom tak vzrástli o 3,5 %.
Výsledky IAG výrazne ovplyvnila kombinácia nízkych nákladov na palivá a vyšších príjmov z prepravy pasažierov. Náklady na palivá klesli vlani o 7 % na 7,1 miliardy eur, naopak, príjmy z osobnej prepravy sa zvýšili o 2,5 %, aj keď spoločnosť zaznamenala 121,6 milióna prepravených cestujúcich, o 0,4 % menej než v roku 2024.