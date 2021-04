IATA kritizuje povinné a drahé PCR testy pre cestujúcich do Británie

Paríž 20. apríla (TASR) - Zavedenie povinných PCR testov na ochorenie COVID-19 pre všetkých cestujúcich do Spojeného kráľovstva je úderom pod pás odvetviu leteckej dopravy. Dôvodom sú vysoké náklady na tieto testy. Vyhlásil to v utorok nový šéf Medzinárodného združenia leteckých dopravcov (IATA) Willie Walsh, podľa ktorého budú z testov profitovať len ich vykonávatelia.



Walsh zároveň vyzval dopravcov, aby spochybnili potrebu drahých PCR testov. "Nikto nebude namietať proti zavedeniu systémov na ochranu zdravia a zaisteniu bezpečného cestovania ľudí. Každý by však mal namietať, keď uvidíme dôkazy o tom, že sú ľudia podvádzaní," povedal Walsh počas online konferencie.



Európske aerolínie počítajú toto leto s oživením cestovania po mesiacoch blokád, v dôsledku ktorých zápasia s minimálnymi príjmami a obrovskými novými dlhmi na zabezpečenie prežitia počas pandémie. Povinné PCR testy, ktoré môžu stáť viac ako samotné letenky v rámci Európy, a to aj v prípade tzv. nízkorizikových krajín, ohrozujú ich zotavenie.



"Jednoznačne vidíme dôkazy o profitovaní ľudí, ktorí naskočili do rozbehnutého testovacieho vlaku," uviedol dnes na virtuálnej konferencii generálny riaditeľ IATA Walsh. Povedal, že vlády najskôr nariadili povinné PCR testy, a potom zaviedli daň z pridanej hodnoty (DPH) na náklady za testovanie, čo je podľa neho scenár, ktorý je potrebné spochybniť.



"Náklady na testovanie by mali byť podstatne nižšie, ako sú. Myslím si, že musíme spochybniť, či je PCR testovanie nevyhnutné," uviedol. PCR testy môžu totiž v Británii stáť okolo 100 libier (115,80 eura).



Šéfovia nízkonákladových leteckých spoločností na čele s riaditeľom aerolínií EasyJet Johanom Lundgrenom argumentujú, že pre povinné PCR testy bude cestovanie pre mnohých ľudí príliš drahé a v konečnom dôsledku si ho budú môcť dovoliť len bohatí. Letecké spoločnosti žiadajú príslušné úrady, aby namiesto toho povolili antigénové testy, ktoré sú oveľa lacnejšie. Podľa Walsha, vzhľadom na to, že v Európe platia aj ďalšie opatrenia na zmiernenie rizika nákazy, sú antigénové testy "účinné".



Walsh bol predtým riaditeľom spoločnosti IAG, ktorá vlastní viaceré aerolínie, napríklad British Airways či Aer Lingus. IATA zastrešuje 290 leteckých spoločností, ktoré sa podieľajú 82 % na globálnej osobnej leteckej doprave. Združenie presadzuje štandardizovaný prístup k opätovnému otvoreniu leteckej dopravy, predovšetkým zdravotné certifikáty.



(1 EUR = 0,86355 GBP)