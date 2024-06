Letecké spoločnosti očakávajú v roku 2024 rekordný zisk

Dubaj 3. júna (TASR) - Oživenie po pandémii nového koronavírusu a vyššie ceny leteniek priniesli leteckým spoločnostiam na celom svete v roku 2023 vyššie zisky ako pred krízou. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a DPA.



V minulom roku dosiahli letecké spoločnosti podľa odhadov zisk 27,4 miliardy amerických dolárov (25,25 miliardy eur), čo bolo o jednu miliardu viac ako v predpandemickom roku 2019, oznámilo v pondelok Medzinárodné združenie leteckých dopravcov (IATA). V tomto roku očakáva združenie ďalší nárast na približne 30,5 miliardy USD, čo by bolo o takmer päť miliárd viac, ako predpokladalo v decembri.



Približne polovicu celosvetového zisku by mali aj v roku 2024 generovať letecké spoločnosti v Severnej Amerike. Ich zisk by mal v tomto roku zotrvať okolo vlaňajšej úrovne 14,8 miliardy USD. Letecké spoločnosti v Európe podľa IARA pravdepodobne zvýšia svoje zisky z 8,6 miliardy na 9 miliárd dolárov.



Združenie ďalej uviedlo, že letecké spoločnosti na celom svete by mali tento rok prepraviť takmer päť miliárd cestujúcich, čo by znamenalo nové historické maximum. IATA združuje viac ako 300 spoločností, ktoré zodpovedajú za približne 83 % globálnej leteckej prepravy.



(1 EUR = 1,0852 USD)