IATA: Letecké spoločnosti sa v roku 2023 vrátia k zisku

Ženeva 6. decembra (TASR) – Odvetvie leteckej dopravy sa na budúci rok stane opäť ziskovým. Po prvý raz od roku 2019 a po takmer dvoch rokoch obmedzení spojených s pandémiou ochorenia COVID-19, ktorá spôsobila zmätok v sektore cestovného ruchu. Uviedlo to v utorok Medzinárodné združenie leteckých dopravcov (IATA). TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Letecké spoločnosti stratili v rokoch 2020 a 2021 pre pandémiu desiatky miliárd dolárov. Letecká doprava sa však už čiastočne zotavila, pričom niektoré letiská sa s tým len ťažko vyrovnávajú a chýbajú im zamestnanci.



IATA predpovedá, že po znížení strát v tomto roku dosiahnu letecké spoločnosti v roku 2023 zisk 4,7 miliardy USD (4,44 miliardy eur), pričom prepravia viac ako 4 miliardy cestujúcich. To je zlepšenie oproti predchádzajúcej prognóze, v ktorej združenie uviedlo len, že zisky budú v roku 2023 "na dosah".



Združenie znížilo tiež prognózu strát v roku 2022 v celom odvetví na 6,9 miliardy USD z 9,7 miliardy USD, aj keď osobná letecká doprava bude v roku 2022 o niečo nižšia, ako predpokladalo, v dôsledku spomaľovania ekonomík a obmedzení v Číne.



"Je to veľký úspech vzhľadom na rozsah finančných a ekonomických škôd spôsobených pandemickými obmedzeniami," povedal generálny riaditeľ IATA Willie Walsh v komentári k plánovanému návratu k zisku v roku 2023.



Bývalý šéf British Airways a IAG však varoval, že mnohé letecké spoločnosti budú mať aj v budúcom roku naďalej problémy, pričom poukázal na regulácie, vysoké náklady, nekonzistentnú vládnu politiku či neefektívnu infraštruktúru.



"Letecké spoločnosti musia zostať ostražité voči akémukoľvek zvýšeniu daní alebo poplatkov za infraštruktúru," povedal a dodal, že k ním patria aj tie spojené "s udržateľnosťou".



Prognóza IATA je založená na postupnom opätovnom otvorení Číny medzinárodnej doprave a uvoľnení tamojších obmedzení. Ak sa tak nestane, bude to mať vplyv na ziskovosť leteckých spoločností. Ďalším rizikom pre výhľad na rok 2023 je, že niektoré ekonomiky upadnú do recesie.



(1 EUR = 1,0587 USD)