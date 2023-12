IATA: Letecké spoločnosti v 2024 prepravia rekordný počet cestujúcich

Ženeva 6. decembra (TASR) - Letecké spoločnosti na celom svete očakávajú, že v roku 2024 prepravia rekordný počet 4,7 miliardy cestujúcich, keďže odvetvie už má pandémiu nového koronavírusu za sebou, oznámilo v stredu Medzinárodné združenie leteckých dopravcov (IATA). TASR o tom informuje na základe správy agentúr AFP a Reuters.



IATA tiež prudko zvýšila svoj výhľad zisku a očakáva, že letecké spoločnosti dosiahnu v roku 2023 čistý zisk vo výške 23,3 miliardy amerických dolárov (21,54 miliardy eur), čo je viac ako dvojnásobok v porovnaní so sumou 9,8 miliardy USD, ktorú predpovedala v júni.



"Očakáva sa, že v roku 2024 bude cestovať približne 4,7 miliardy ľudí, čo je historicky najvyššia hodnota, ktorá prevyšuje úroveň 4,5 miliardy zaznamenanú v roku 2019 pred pandémiou," uviedlo združenie. Podľa IATA už takmer polovica pasažierov v leteckej doprave obnovila svoje predpandemické návyky, pričom jedna tretina cestuje viac a len 18 % menej ako v roku 2019.



Združenie varovalo, že globálna nestabilita vrátane konfliktov na Blízkom východe a na Ukrajine by mohla mať negatívny vplyv na odvetvia, najmä ak by viedla k vyšším cenám ropy. Ceny paliva tvoria podľa IATA približne 31 % celkových prevádzkových nákladov leteckých spoločností.