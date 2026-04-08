IATA: Normalizácia dodávok a cien leteckého paliva bude trvať mesiace
Autor TASR
Singapur 8. apríla (TASR) - Generálny riaditeľ Medzinárodnej asociácie leteckej dopravy (IATA) Willie Walsh v stredu upozornil, že aj keby Irán znovu otvoril Hormuzský prieliv, obnovenie dodávok leteckého paliva by trvalo mesiace vzhľadom na prerušenie rafinérskych kapacít na Blízkom východe. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Hormuzský prieliv, dôležitá prepravná trasa pre ropu, je už týždne prakticky paralyzovaný vojnou na Blízkom východe, čo zvyšuje ceny ropy i súvisiacich produktov.
Po tom, čo americký prezident Donald Trump v noci na stredu oznámil, že sa s Iránom dohodol na dvojtýždňovom prímerí, ktoré je podmienené okamžitým a bezpečným znovuotvorením Hormuzského prielivu, cena ropy klesla pod 100 dolárov za barel, doplnila AFP.
Walsh v stredu pred novinármi v Singapure uviedol, že hoci očakáva pokles cien ropy, náklady na letecké palivo pravdepodobne zostanú mierne zvýšené kvôli vplyvu situácie v oblasti prielivu na rafinérie. Poukázal v tejto súvislosti na škody na energetickej infraštruktúre a čas, ktorý rafinérie potrebujú na obnovenie produkcie. S odvolaním sa na skúsenosti z minulosti Walsh očakáva, že letecký priemysel bude na vyššie ceny ropy reagovať zvýšením cien leteniek.
Agentúra Reuters objasnila, že letecké spoločnosti v Ázii už začali upravovať svoje fungovanie, keďže dostupnosť leteckého paliva sa znižuje. Znižujú počty svojich letov, zvyšujú objem paliva natankovaného na odletových letiskách a v niektorých prípadoch pridávajú medzipristátia na doplnenie paliva. Najväčšie problémy majú trhy s nižšími príjmami a závislé od dovozu palív, ako sú Vietnam, Mjanmarsko a Pakistan, pretože Čína a Thajsko zastavili vývoz leteckého paliva a Južná Kórea ho obmedzila na úroveň z minulého roka.
