Leteckí dopravcovia: Doprava sa z pandémie zotavuje rýchlejšie

Paríž/Rijád 10. mája (TASR) - Letecká osobná doprava sa z pandémie nového koronavírusu zotavuje rýchlejšie, než sa očakávalo. Uviedlo to v utorok Medzinárodné združenie leteckých dopravcov (IATA), podľa ktorého by sa toto odvetvie mohlo vrátiť na úroveň pred pandémiou už v roku 2023, teda o rok skôr, ako sa pôvodne predpokladalo.



Uvoľnenie obmedzení súvisiacich s ochorením COVID-19 na celom svete uvoľnilo dopyt zadržiavaný uplynulé dva roky, keď vlády zatvorili svoje hranice. To viedlo k skokovému nárastu letov.



Podľa generálneho riaditeľa IATA Willieho Walsha krátkodobý výhľad zostáva pozitívny, aj keď letecký priemysel čelí novým "protivetrom", ako sú vysoké ceny ropy, inflácia a nedostatok pracovnej sily.



"Vidíme veľmi silné rezervácie," povedal na konferencii v Rijáde. Poznamenal pritom, že generálni riaditelia všetkých leteckých spoločností, s ktorými hovoril, evidujú dobrý dopyt po cestovaní nielen na najbližšie obdobie, ale aj počas celého roka.



Mnohé regióny dosiahnu tento rok lepšie výsledky, predpovedal Walsh, aj keď zároveň varoval, že neočakáva rýchle zotavenie v ázijsko-pacifickej oblasti pre obmedzenia v Číne, ktorá uplatňuje politiku nulového výskytu ochorenia COVID-19.



Vzhľadom na súčasný zrýchlený nárast osobnej dopravy by toto odvetvie mohlo v budúcom roku dosiahnuť predpandemické úrovne počtu cestujúcich, k čomu pomôže silné leto v roku 2023.



Generálny riaditeľ spoločnosti Wizz Air József Váradi si je podľa vlastných slov celkom istý, že táto nízkonákladová letecká spoločnosť zažije dobré leto vďaka rezerváciám, aj keď má obavy z problémov, akým sú napríklad nedostatok personálu na letiskách či náklady.



TASR o tom informuje na základe správy Reuters.