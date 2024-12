Združenie leteckých dopravcov: Počet cestujúcich prekročí päť miliárd

Ženeva 10. decembra (TASR) - Letecké spoločnosti na celom svete očakávajú, že v budúcom roku 2025 počet cestujúcich po prvý raz presiahne päť miliárd osôb. Tržby tohto sektora prelomia hranicu 1 bilión USD. Uviedlo to v utorok Medzinárodné združenie leteckých dopravcov (IATA). TASR o tom informuje na základe správy agentúr AFP a Reuters.



IATA zastupuje približne 340 spoločností, ktoré predstavujú 80 % svetovej leteckej dopravy. Združenie odhaduje, že v budúcom roku sa počet pasažierov na celom svete zvýši o 6,7 % na 5,2 miliardy osôb. Bude to prvýkrát v histórii leteckej dopravy, keď počet cestujúcich prekročí hranicu päť miliárd ľudí napriek pretrvávajúcim problémom v dodávateľskom reťazci.



Celkové tržby by podľa IATA mali dosiahnuť 1,007 bilióna USD (952,88 miliardy eur), čo bude o 4,4 % viac ako očakávané tržby v tomto roku.



Leteckým spoločnostiam na celom svete pritom bránia v raste ťažkosti výrobcov lietadiel Boeing aj Airbus, ktorí meškajú s dodávkami nových lietadiel. Bez novších, efektívnejších lietadiel nemôžu aerolínie znížiť náklady na letecké palivo a zároveň prepraviť viac cestujúcich.



Napriek tomu IATA predpovedá, že čistý zisk globálneho leteckého priemyslu sa v roku 2025 zvýši na 36,6 miliardy USD z odhadovaných 31,5 miliardy USD v tomto roku.



Tieto prognózy prichádzajú štyri roky po tom, čo sa odvetvie leteckej dopravy v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 v roku 2020 prepadlo do straty. Odvtedy sa však už zotavilo vďaka silnému dopytu po cestovaní.



Letecké spoločnosti zasiahlo tiež zdraženie paliva po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022. Ale v budúcom roku IATA očakáva pokles cien paliva, čo leteckým spoločnostiam ponúka určitú úľavu.



Neistota spojená s globálnymi konfliktmi na Blízkom východe a na Ukrajine, ako aj s nastupujúcou administratívou prezidenta Donalda Trumpa v USA by však mohli predstavovať riziká pre zdravie sektora, dodalo združenie.



(1 EUR = 1,0568 USD)