IATA: Prímerie okamžitú úľavu pre aerolínie neprinesie
Autor TASR
Singapur/Hongkong 8. apríla (TASR) - Dvojtýždňové prímerie medzi USA a Iránom pravdepodobne nebude znamenať okamžitú úľavu pre letecké spoločnosti, napriek tomu, že po oznámení prímeria akcie aerolínií vzrástli. Uviedlo to v stredu Medzinárodné združenie leteckých dopravcov (IATA). Informovala o tom agentúra Reuters.
Generálny riaditeľ IATA Willie Walsh upozornil, že potrvá niekoľko mesiacov, než dôjde k zotaveniu dodávok leteckého paliva, a to aj v prípade, že Irán kľúčový Hormuzský prieliv odblokuje. Dôvodom sú rozsiahle poškodenia viacerých rafinérií na Blízkom východe.
Po tom, ako USA a Izrael 28. februára napadli Irán, Teherán zablokoval Hormuzský prieliv, ktorý je kritický na prepravu ropy, plynu a najmä leteckého paliva. Keď americký prezident Donald Trump oznámil, že súhlasí s prímerím, ak Irán otvorí Hormuzský prieliv, ceny ropy v stredu prudko klesli, pričom cena Brentu sa prepadla hlboko pod 100 USD za barel (159 litrov). Počas dňa dosiahla 91,80 USD (78,42 eura) za barel, čo oproti predchádzajúcej uzávierke predstavuje pokles o 16 %. Neskôr sa mierne skorigovala a do 16.45 h SELČ zaznamenala 94,67 USD/barel. To predstavuje pokles o 13,36 %.
Zástupcovia aerolínií a experti z leteckého sektora však tvrdia, že problémy v tomto odvetví zďaleka nekončia. Aerolínie totiž čelia vysokým cenám leteckého paliva, ktoré vyskočili na viac než dvojnásobok pôvodnej hodnoty.
Walsh pre médiá uviedol, že náklady na letecké palivo zostanú aj naďalej na vyššej úrovni, keďže počas marca poškodil Irán v susedných krajinách viacero rafinérií. „Ak sa Hormuzský prieliv otvorí a otvorený aj zostane, stále to podľa mňa potrvá ešte niekoľko mesiacov, než sa objem dodávok dostane na potrebnú úroveň, vzhľadom na to, do akej miery bola zasiahnutá kapacita rafinérií,“ povedal šéf IATA.
Ceny leteckého paliva sa zvyčajne pohybujú súbežne s cenami ropy, avšak v konflikte USA a Izraela s Iránom vzrástli za približne mesiac viac než dvojnásobne, zatiaľ čo ceny ropy sa zvýšili zhruba o 50 %. To prudko zvýšilo náklady aerolínií, ktoré na situáciu reagovali zvyšovaním cien leteniek a obmedzovaním počtu letov.
(1 EUR = 1,1706 USD)
