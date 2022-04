IATA: Prudký rast cien energií sa rýchlo premietne do cien leteniek

Paríž 6. apríla (TASR) - Rastúce ceny ropy letecké spoločnosti presunú na cestujúcich prostredníctvom cien leteniek, a to relatívne rýchlo, uviedol v stredu šéf Medzinárodného združenia leteckých dopravcov (IATA) Willie Walsh. Zároveň však dodal, že napriek zvýšeniu cien prudký rast nákladov na energie zhorší vyhliadky leteckého sektora v tomto roku. Informovala o tom agentúra Reuters.



Vedenie IATA zároveň zverejnilo vývoj osobnej prepravy za mesiac február, pričom údaje poukázali na čiastočné zotavenie v porovnaní s vývojom v prvom mesiaci roka. V porovnaní s obdobím spred pandémie nového koronavírusu sú však počty prepravených cestujúcich stále nízke.



Podľa IATA dosiahol počet prepravených cestujúcich vo februári celosvetovo zhruba 54,5 % v porovnaní s rovnakým mesiacom roka 2019. V januári to bolo 50,6 %. Oproti decembru sa však situácia vo februári mierne zhoršila, keď počet prepravených cestujúcich za december dosiahol oproti úrovni v decembri 2019 viac než 55 %. Trhy teraz čakajú na údaje za marec, do ktorých sa premietne už aj vojna na Ukrajine.