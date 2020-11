Straty aerolínií v rokoch 2020 a 2021 dosiahnu 157 miliárd USD

Londýn 24. novembra (TASR) - Aerolínie čakajú ďalšie obrovské straty, keďže koronakríza sa ešte stále nekončí a predĺži sa hlboko do budúceho roka. Medzinárodné združenie pre leteckú dopravu (IATA) v utorok uviedlo, že pandémia spôsobí sektoru v tomto a budúcom roku straty 157 miliárd USD (132,32 miliardy eur). To je výrazne viac, než boli doterajšie odhady.



"Táto kríza je zničujúca," uviedol generálny riaditeľ IATA Alexandre de Juniac. Podľa neho pandémia ochorenia COVID-19 spôsobila, že rok 2020 bude pre leteckú dopravu najhorším finančným rokom v dejinách.



IATA aktuálne počíta v tomto roku s čistými stratami 118,5 miliardy USD, pričom ešte v júni očakávala straty na úrovni 84,3 miliardy USD.



Správy o potenciálnych bezpečných a účinných vakcínach vyvolali isté nádeje, že letecká doprava by sa mohla na budúci rok zotaviť. Zaočkovanie miliónov ľudí po celom svete však bude nejaký čas trvať.



IATA predpovedá, že straty odvetvia v roku 2021 dosiahnu 38,7 miliardy USD. Aerolínie podľa združenia opäť začnú generovať hotovosť až v poslednom štvrťroku budúceho roka vďaka agresívnemu zníženiu nákladov a oživeniu dopytu.



(1 EUR = 1,1865 USD)