IATA: Straty leteckých spoločností presiahnu 300 mld. USD

Paríž/Londýn 15. apríla (TASR) - Straty leteckých spoločností v dôsledku pandémie nového koronavírusu dosiahnu pravdepodobne viac než 300 miliárd USD. Uviedlo to tento týždeň v najnovšom odhade Medzinárodné združenie leteckých dopravcov (IATA). Nový odhad znamená o 25 % vyššie straty, než naznačovala predchádzajúca prognóza, pričom tú združenie zverejnilo iba pred tromi týždňami.



Podľa najnovšej prognózy sa straty leteckých spoločností vyšplhajú na 314 miliárd USD (287,99 miliardy eur). Predchádzajúci odhad z 24. marca poukazoval na straty v hodnote 252 miliárd USD. Dôvodom je podľa IATA rozsah prepadu ekonomiky a pomalšie než pôvodne očakávané opätovné otvorenie medzinárodných liniek. IATA najnovšie počíta s tým, že tohtoročné príjmy z osobnej leteckej prepravy klesnú v porovnaní s minulým rokom až o 55 %.



"Zotavovanie bude podľa všetkého pomalšie a kríza hlbšia, než sme očakávali pred necelým mesiacom," povedal pre Reuters TV v online rozhovore generálny riaditeľ IATA Alexandre de Juniac.



Združenie už vyzvalo jednotlivé vlády, aby aerolíniám poskytli pomoc na prežitie súčasnej krízy. Varovalo, že bez urýchlenej finančnej podpory viaceré letecké spoločnosti do niekoľkých týždňov skrachujú.



IATA predpokladá, že ako prvé sa po kríze otvoria domáce trhy a vnútroštátne linky tak, ako sa to udialo v Číne. Medzinárodné linky budú nasledovať až neskôr, pričom sa budú otvárať postupne. Práve pomalé otváranie medzinárodných liniek znamená pre letecké spoločnosti predlžovanie finančných problémov, pretože na tržbách väčšiny aerolínií sa najviac podieľajú práve medzinárodné lety.