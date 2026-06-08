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IATA zhoršila odhad ziskov aerolínií, oproti roku 2025 budú polovičné
Ako dôvod združenie uviedlo geopolitické otrasy a prudký rast cien leteckého paliva.
Autor TASR
Rio de Janeiro 8. júna (TASR) - Zisky leteckých spoločností budú tento rok podstatne slabšie, než sa pôvodne čakalo, pričom v porovnaní s rokom 2025 budú zhruba polovičné. Uviedlo to Medzinárodné združenie leteckých dopravcov (IATA), ktoré v týchto dňoch zverejnilo novú prognózu. Informovala o tom agentúra Reuters.
Združenie IATA, ktorého členmi je vyše 370 dopravcov podieľajúcich sa na svetovej leteckej doprave približne 85 %, na svojom výročnom zasadnutí v Rio de Janeiro v nedeľu (7. 6.) oznámilo, že tento rok by zisky svetových aerolínií mali dosiahnuť zhruba 23 miliárd USD (19,93 miliardy eur). To je výrazné zhoršenie pôvodnej prognózy, ktorá poukazovala na zisky na úrovni zhruba 41 miliárd USD. Navyše, je to prepad aj oproti roku 2025, v ktorom kombinovaný zisk leteckých spoločností dosiahol 45 miliárd USD.
Ako dôvod združenie uviedlo geopolitické otrasy a prudký rast cien leteckého paliva. To ovplyvňuje výsledky spoločností, napriek tomu, že dopyt po leteckej doprave neklesá. Čo sa týka tržieb aerolínií, IATA očakáva ich zvýšenie o 9,4 % na 1,16 bilióna USD.
„Sú tu dva kľúčové faktory. Jedným z nich je prudký rast cien leteckého paliva, ktoré vzrástli omnoho výraznejšie, než podľa mňa ktokoľvek očakával. Druhým je narušenie leteckej dopravy v oblasti Blízkeho východu,“ povedal pre Reuters generálny riaditeľ IATA Willie Walsh. Očakáva, že pre vysoké ceny paliva niektoré menšie letecké spoločnosti tento alebo budúci rok skrachujú, prípadne ich prevezme väčší konkurent.
IATA predpokladá, že aerolínie budú naďalej rušiť nerentabilné linky. Navyše, podľa združenia sa nedá počítať s tým, že ceny leteniek, ktoré po útoku USA a Izraela na Irán vzrástli, pôjdu v dohľadnom čase nadol.
Náklady aerolínií na palivo vzrastú podľa IATA tento rok zhruba na 350 miliárd USD. Na porovnanie, vlani dosiahli približne 252 miliárd USD.
(1 EUR = 1,154 USD)
Združenie IATA, ktorého členmi je vyše 370 dopravcov podieľajúcich sa na svetovej leteckej doprave približne 85 %, na svojom výročnom zasadnutí v Rio de Janeiro v nedeľu (7. 6.) oznámilo, že tento rok by zisky svetových aerolínií mali dosiahnuť zhruba 23 miliárd USD (19,93 miliardy eur). To je výrazné zhoršenie pôvodnej prognózy, ktorá poukazovala na zisky na úrovni zhruba 41 miliárd USD. Navyše, je to prepad aj oproti roku 2025, v ktorom kombinovaný zisk leteckých spoločností dosiahol 45 miliárd USD.
Ako dôvod združenie uviedlo geopolitické otrasy a prudký rast cien leteckého paliva. To ovplyvňuje výsledky spoločností, napriek tomu, že dopyt po leteckej doprave neklesá. Čo sa týka tržieb aerolínií, IATA očakáva ich zvýšenie o 9,4 % na 1,16 bilióna USD.
„Sú tu dva kľúčové faktory. Jedným z nich je prudký rast cien leteckého paliva, ktoré vzrástli omnoho výraznejšie, než podľa mňa ktokoľvek očakával. Druhým je narušenie leteckej dopravy v oblasti Blízkeho východu,“ povedal pre Reuters generálny riaditeľ IATA Willie Walsh. Očakáva, že pre vysoké ceny paliva niektoré menšie letecké spoločnosti tento alebo budúci rok skrachujú, prípadne ich prevezme väčší konkurent.
IATA predpokladá, že aerolínie budú naďalej rušiť nerentabilné linky. Navyše, podľa združenia sa nedá počítať s tým, že ceny leteniek, ktoré po útoku USA a Izraela na Irán vzrástli, pôjdu v dohľadnom čase nadol.
Náklady aerolínií na palivo vzrastú podľa IATA tento rok zhruba na 350 miliárd USD. Na porovnanie, vlani dosiahli približne 252 miliárd USD.
(1 EUR = 1,154 USD)