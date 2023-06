IATA: Zisk aerolínií by mohol tento rok dosiahnuť takmer 10 mld. USD

Istanbul 5. júna (TASR) - Zisk svetových aerolínií by mohol tento rok dosiahnuť dvojnásobok pôvodne predpokladanej hodnoty. Uviedlo to v pondelok Medzinárodné združenie leteckých dopravcov (IATA), ktoré poukázalo na vysoký záujem ľudí o cestovanie. Informovala o tom agentúra Reuters.



Združenie, ktoré zastupuje takmer 300 leteckých spoločností, uviedlo, že svetové aerolínie by tento rok mali zaznamenať celkový zisk 9,8 miliardy USD (9,11 miliardy eur). V pôvodnom odhade uvádzalo zisk na úrovni 4,7 miliardy USD. "Roky pandémie sú za nami a hranice sú otvorené tak, ako predtým," povedal na výročnom zasadnutí IATA šéf združenia Willie Walsh.



Najväčšie letecké spoločnosti oznámili v minulých mesiacoch dobré výsledky, pričom očakávajú aj úspešnú letnú sezónu. Dopyt po dovolenkách je stále vysoký napriek tomu, že inflácia viaceré služby predražila.



IATA okrem toho uviedla, že celkové tržby leteckých spoločností sa postupne približujú k tržbám z predpandemického roka 2019. Združenie očakáva v tomto roku tržby aerolínií na úrovni 803 miliárd USD. Na porovnanie, v roku 2019 predstavovali 838 miliárd USD.



"Mnohí ľudia cestovať nepotrebujú, ale chcú. A očakávame, že tento záujem bude pretrvávať počas celého roka," povedal Walsh v rozhovore pre agentúru Reuters. Dodal, že záujem ľudí zvyšuje aj vysoká úroveň zamestnanosti, ktorá im dáva väčšiu nádej, že si dovolenku budú môcť dovoliť, napriek zhoršujúcim sa makroekonomickým vyhliadkam.



Walsh však zástupcov aerolínií zároveň upozornil na pokračujúce problémy, ako sú pretrvávajúce komplikácie v dodávateľskom reťazci a zvyšujúce sa poplatky na letiskách. Tie podľa neho do určitej miery brzdia zotavovanie leteckého sektora.



(1 EUR = 1,0763 USD)