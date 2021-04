IATA: Zotavovanie leteckej dopravy bude pomalšie, než sa čakalo

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Paríž 21. apríla (TASR) - Letecká doprava vo svete sa bude z pandémie nového koronavírusu zotavovať pomalšie, než sa pôvodne predpokladalo. Dôvodom je pomalé tempo vakcinácie v mnohých krajinách a obavy vlád z rýchleho rušenia protipandemických opatrení. Uviedlo to v stredu Medzinárodné združenie leteckých dopravcov (IATA).Podľa odhadu IATA dosiahne letecká doprava v tomto roku iba 43 % úrovne v porovnaní s predkrízovým rokom 2019. To znamená zhoršenie odhadu oproti prognóze z konca minulého roka. Vtedy združenie odhadovalo, že letecká doprava dosiahne oproti predkrízovému obdobiu 51-percentnú úroveň.IATA okrem toho odhaduje, že straty v leteckej doprave dosiahnu tento rok 47,7 miliardy USD (39,73 miliardy eur). Aj keď to znamená zlepšenie oproti minuloročnému schodku na úrovni 126,4 miliardy USD, IATA upozorňuje, že aerolínie budú naďalej potrebovať pomoc štátov na udržanie pracovných miest." povedal generálny riaditeľ IATA Willie Walsh.Najnovší odhad IATA však zároveň poukazuje na veľké rozdiely v zotavovaní trhov. Zatiaľ čo tempo zotavovania v Číne a USA je solídne, letecká doprava v Európe dosiahne tento rok podľa združenia iba tretinovú úroveň oproti predpandemickému roku 2019.Svetlým bodom by mala byť naďalej nákladná doprava. Na rozdiel od osobnej prepravy by nákladná preprava mala tento rok vzrásť o 13,1 % a prekonať úroveň z roku 2019, predpokladá IATA. Celkový objem nákladnej prepravy odhaduje združenie tento rok na 63,1 milióna ton. Priblíži sa tak k predkrízovému maximu z roka 2018.(1 EUR = 1,2007 USD)