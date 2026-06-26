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Iba 11 % Slovákov považuje odhad výšky svojho dôchodku za postačujúci
Podľa aktuálnych dát Sociálnej poisťovne (SP) je priemerný starobný dôchodok na úrovni približne 680 eur mesačne.
Autor TASR
Bratislava 26. júna (TASR) - Iba 11 % Slovákov a Sloveniek považuje odhad výšky svojho dôchodku za postačujúci. Podľa aktuálnych dát Sociálnej poisťovne (SP) je priemerný starobný dôchodok na úrovni približne 680 eur mesačne, pričom viac ako 80 % Slovákov ho podľa viacerých prieskumov považuje za nedostatočný a predstavujú si ho vo výške 800 až 1200 eur. Uviedla Zuzana Fečová, hovorkyňa ČSOB v súvislosti s dôchodkovou prognózou, ktorú ľuďom zasielala SP v máji.
Spresnila, že uplynulý mesiac dostali Slováci a Slovenky do svojich schránok odhadovanú výšku dôchodku - štátneho aj nasporeného v druhom pilieri, a to vo viacerých scenároch. Pre niektorých klientov mohli byť tieto informácie prekvapivé. Relevantné sú najmä pre tých, ktorí sa stanú dôchodcami v nasledujúcich rokoch.
Ako upozornil analytik Asset Management Slovensko Rastislav Kráľ, pre mladších ľudí a klientov z radov generácie Z, ktorí majú do penzie viac ako 30 rokov, ide o veľmi skoré odhady a s budúcou realitou sa nemusia zhodovať.
„Ak sa chceme na dôchodok pripraviť lepšie, riešením môže byť pravidelné dlhodobé investovanie, napríklad do podielových fondov. Dnes sa s ním dá začať jednoducho aj cez bankovú aplikáciu, už od 15 eur mesačne. Podľa dát ČSOB tak robí 43 % mladých klientov. Pri investovaní je pritom najdôležitejší čas - čím skôr začneme, tým väčšiu rezervu si môžeme do dôchodku vytvoriť,“ povedal Kráľ.
Generácia Z, teda ľudia narodení približne v rokoch 1997 - 2012, začínajú investovať skôr ako staršie ročníky. Vďaka výborným digitálnym zručnostiam, ktoré sú ich veľkou výhodou, vyhľadávajú možnosti, ako investovať aj počas štúdia z príjmov z brigád. Prvé investície podľa dát ČSOB prichádzajú vo veku 20 až 25 rokov a investuje až 50 % mladých klientov.
„Dnešní dvadsiatnici majú pri príprave na dôchodok veľkú výhodu - čas. Aj menšie pravidelné sumy sa pri dlhodobom investovaní môžu vďaka princípu zloženého úročenia postupne zhodnotiť na výraznú rezervu. Napríklad 20 eur mesačne investovaných do akciového fondu zameraného na svetové trhy sa môže za vhodných podmienok počas 30 rokov zhodnotiť až na 20.000 eur, pri navýšení investície na 100 eur mesačne môže suma po 20 rokoch dosiahnuť až 45.000 eur,“ dodal Kráľ.
Spresnila, že uplynulý mesiac dostali Slováci a Slovenky do svojich schránok odhadovanú výšku dôchodku - štátneho aj nasporeného v druhom pilieri, a to vo viacerých scenároch. Pre niektorých klientov mohli byť tieto informácie prekvapivé. Relevantné sú najmä pre tých, ktorí sa stanú dôchodcami v nasledujúcich rokoch.
Ako upozornil analytik Asset Management Slovensko Rastislav Kráľ, pre mladších ľudí a klientov z radov generácie Z, ktorí majú do penzie viac ako 30 rokov, ide o veľmi skoré odhady a s budúcou realitou sa nemusia zhodovať.
„Ak sa chceme na dôchodok pripraviť lepšie, riešením môže byť pravidelné dlhodobé investovanie, napríklad do podielových fondov. Dnes sa s ním dá začať jednoducho aj cez bankovú aplikáciu, už od 15 eur mesačne. Podľa dát ČSOB tak robí 43 % mladých klientov. Pri investovaní je pritom najdôležitejší čas - čím skôr začneme, tým väčšiu rezervu si môžeme do dôchodku vytvoriť,“ povedal Kráľ.
Generácia Z, teda ľudia narodení približne v rokoch 1997 - 2012, začínajú investovať skôr ako staršie ročníky. Vďaka výborným digitálnym zručnostiam, ktoré sú ich veľkou výhodou, vyhľadávajú možnosti, ako investovať aj počas štúdia z príjmov z brigád. Prvé investície podľa dát ČSOB prichádzajú vo veku 20 až 25 rokov a investuje až 50 % mladých klientov.
„Dnešní dvadsiatnici majú pri príprave na dôchodok veľkú výhodu - čas. Aj menšie pravidelné sumy sa pri dlhodobom investovaní môžu vďaka princípu zloženého úročenia postupne zhodnotiť na výraznú rezervu. Napríklad 20 eur mesačne investovaných do akciového fondu zameraného na svetové trhy sa môže za vhodných podmienok počas 30 rokov zhodnotiť až na 20.000 eur, pri navýšení investície na 100 eur mesačne môže suma po 20 rokoch dosiahnuť až 45.000 eur,“ dodal Kráľ.