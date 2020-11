Iba menšina firiem hľadala v kríze talenty medzi zamestnancami

O prieskume

Telefonický kvalitatívny prieskum realizovala na vzorke 51 respondentov spomedzi stredného a vyššieho manažmentu firiem pôsobiacich na Slovensku agentúra GreenCall v poslednom septembrovom týždni (28.9.-2.10.).

Bratislava 24. novembra (OTS) - Mnoho firiem sa v čase koronakrízy rozhodlo pre redukciu nákladov vrátane prepúšťania bez toho, aby mali prehľad o reálnom prínose konkrétnych zamestnancov. Potvrdzuje to kvalitatívny prieskum, ktorý pre poradenskú spoločnosť Grant Thornton zrealizovala agentúra GreenCall medzi vyššími manažérmi a členmi predstavenstiev, podľa ktoréhoPodľa Andrey Vančíkovej, riaditeľky Human Capital Services v poradenskej spoločnosti Grant Thornton, ide o chybu: minulé krízy ukázali, žeTo potvrdzuje aj prieskum, keď, ktoré hľadali interné talenty,Väčšina firiem v čase rastu nerieši, či majú „na palube“ správnych ľudí.,“ hovoríPoradenská spoločnosť Grant Thornton má od septembra 2020 novú službu Human Capital Services, zameranú primárne na budovanie a vylepšovanie manažérskych tímov. Aj keď prvým krokom zostavenia kvalitného tímu je analýza toho, čo má firma aktuálne v personálnom stave, na rozdiel od klasického personálneho auditu nejde len o výkon a počty splnených úloh. „hovoríAko ukázal prieskum medzi slovenskými firmami, v prípade, že spoločnosť potrebuje zamestnancov s inými schopnosťami,. To je chyba, ktorá firmy stojí nemálo zbytočne vynaložených prostriedkov aj času. „.“Zaučenie a dovzdelanie interného človeka je pre firmy jednoznačne lacnejšie. Pri nábore nových manažérov firma v priemere investuje ekvivalent 6 až 12 mesačných platov do ich prijatia a zapracovania, kým dosiahnu priemernú výkonnosť existujúcich ľudí vo firme. Nehovoriac o dlhom čase, ktorý si zapadnutie do tímu vyžaduje.Veľa firiem musí v súčasnej situácii rozmýšľať nad tým, čo zmeniť, ak chce v dobrom zdraví prežiť. Robiť zmeny je vždy ťažké, dokonca aj v situácii, kedy sú už nevyhnutné. Štatistiky ukazujú, že už od 200 - 300 zamestnancov. Podľa známeho biznis konzultanta Garyho Hamela za posledných 35 rokov v USA narástli byrokratické pozície (manažéri a administratíva) o 112 %, zatiaľ čo počet bežných radových pozícií stúpol len o 47 %. Nárast byrokratických pozícií zároveň vo firmách brzdí rast produktivity.Pre firmy je zásadné vytvoriť a udržiavať medzi zamestnancami kultúru podporujúcu talenty.. S tým úzko súvisí aj snaha zamestnancov robiť veci lepšie. Podľa Garyho Hamela totiž štúdie ukazujú, že len jeden z piatich zamestnancov v práci verí, že na jeho názore záleží. S tým súvisí aj motivácia zamestnancov zlepšovať svoje výkony, procesy a produkty. „,“ vysvetľujeBudovať firemnú kultúru nie je len záležitosťou „kancelárskych“ firiem, ale aj priemyslu.“ dodávaPoradenská spoločnosť Grant Thornton si na Slovensku od roku 1991 vybudovala silnú pozíciu v oblasti auditu, daní, poradenstva, účtovných a outsourcingových služieb pre rôznych klientov z verejného aj súkromného sektora. Jej zákazníkmi sú stredné a veľké medzinárodné spoločnosti, z ktorých mnohé majú rakúske alebo nemecké korene. Vyše 60 profesionálov poskytuje služby viac než 700 klientom zo súkromného a verejného sektora, z ktorých mnoho patrí do rebríčka TOP 100 slovenských spoločností.Od septembra 2020 doplnila portfólio nová služba Human Capital Services, zameraná primárne na budovanie a vylepšovanie manažérskych tímov. Tím odborníkov dokáže poskytnúť externý pohľad na lídrov, manažérov a zamestnancov firiem a prehodnotiť ich role, schopnosti, výkon aj odmeňovanie tak, aby firma dokázala robiť lepšie manažérske rozhodnutia v súlade s nastavenou obchodnou stratégiou. https://www.grantthornton.sk/sluzby/human-capital-services