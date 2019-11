Norimberg 27. novembra (TASR) - Nemecký trh práce by mal v najbližších mesiacoch zostať silný. Ukázal to najnovší prieskum norimberského inštitútu IAB, ktorý vzhľadom na tieto výsledky neočakáva väčšie zvýšenie sezónnej nezamestnanosti v zimných mesiacoch.



Konkrétne sa mesačný barometer trhu práce norimberského inštitútu IAB v novembri zvýšil na 99,4 bodu z októbrových 98,5 bodu.



IAB pri zostavovaní tohto barometra kombinuje index nezamestnanosti s indexom zamestnanosti. A novembrový index zamestnanosti sa vyšplhal na 102,1 bodu, čo je najvyššia úroveň od júna.



Podľa výskumného pracovníka IAB Enza Webera aj napriek problémom vo výrobnom sektore je trh práce v krajine stále taký napätý, že zostáva silný. A bez silného trhu práce by riziko hospodárskej krízy v Nemecku bolo podstatne vyššie, upozornil.



V piatok (29. 11.) zverejní svoj predbežný odhad vývoja nezamestnanosti v novembri aj spolkový úrad práce BA. V októbri bolo v Nemecku 2,2 milióna nezamestnaných, čo podľa údajov BA predstavuje 4,8 %.