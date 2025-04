IBM investuje 150 miliárd v USA počas piatich rokov

New York 28. apríla (TASR) - Americký technologický gigant International Business Machines (IBM) v pondelok oznámil, že v priebehu nasledujúcich piatich rokov investuje 150 miliárd USD (132,08 miliardy eur) v USA vrátane viac ako 30 miliárd USD do rozvoja domácej výroby sálových a kvantových počítačov. TASR o tom informuje na základe správ AFP a CNBC.



Oznámenie o investícii prichádza v čase, keď prezident Donald Trump vyvíja tlak na firmy, aby investovali v Spojených štátoch.



„Od nášho založenia pred 114 rokmi sa zameriavame na americké pracovné miesta a výrobu a týmto investičným a výrobným záväzkom zabezpečíme, že IBM zostane epicentrom najpokročilejších výpočtových schopností a umelej inteligencie (AI) na svete,“ uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ IBM Arvind Krishna.



Prezident Trump začiatkom apríla predstavil rozsiahle recipročné clá pre obchodných partnerov na podporu výroby v USA. Neskôr však zaviedol výnimky z ciel pre dovoz čipov, smartfónov, počítačov a ďalších technických zariadení.



Spoločnosť IBM uviedla, že jej investícia pomôže urýchliť úlohu Ameriky ako globálneho lídra v oblasti výpočtovej techniky a podporí ekonomiku. IBM prevádzkuje „najväčšiu flotilu kvantových počítačových systémov na svete“ a bude pokračovať v ich budovaní a montáži v USA.



Aj ďalšie technologické giganty vrátane Apple a Nvidia oznámili veľké výdavkové plány v USA, odkedy sa Trump v januári vrátil do Bieleho domu.



Minulý týždeň spoločnosť IBM zverejnila lepšie výsledky za 1. štvrťrok, než sa očakávalo. Vygenerovala totiž tržby 14,54 miliardy USD, čo bolo viac ako 14,4 miliardy USD, ktoré očakávali analytici. Divízia infraštruktúry IBM, ktorá zahŕňa sálové počítače, vykázala za 1. štvrťrok tržby 2,89 miliardy USD, čím prekonala odhady na úrovni 2,76 miliardy USD.



(1 EUR = 1,1357 USD)