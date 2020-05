IBM ruší v Severnej Amerike pracovné miesta, pravdepodobne tisícky

New York 22. mája (TASR) - Americká spoločnosť IBM pristúpila v dôsledku pandémie nového koronavírusu v Severnej Amerike k redukcii pracovných miest. Médiá odhadujú ich počet na niekoľko tisíc.



Firma rozsah redukcie pracovných miest nezverejnila, podľa servera RTTNews by sa však rozhodnutie spoločnosti malo týkať niekoľkých tisícok zamestnancov, a to minimálne v piatich štátoch USA - New Yorku, Pensylvánii, Kalifornii, Missouri a Severnej Karolíne. Ku koncu minulého roka mala firma viac než 352.000 zamestnancov.



O prípadnom rušení pracovných pozícií sa však diskutovalo už dlhšie, uviedla IBM, ktorú citovala spravodajská televízia CNBC. Už po zverejnení výsledkov za posledný kvartál minulého roka oznámila, že pravdepodobne bude musieť urobiť opatrenia na zníženie nákladov.



Následne v apríli tohto roka firma oznámila výsledky za 1. kvartál, ktoré neboli priaznivé, a vedenie opäť informovalo, že pravdepodobne pristúpi k opatreniam na zníženie nákladov. Tržby klesli medziročne o vyše 3 % a čistý zisk o viac než štvrtinu. Navyše v dôsledku neistoty spojenej s pandémiou nového koronavírusu spoločnosť IBM stiahla prognózu na celý rok 2020.