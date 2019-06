IBM sa chystá prepustiť malé percento svojich zamestnancov

Táto správa prichádza v čase, keď sa IBM snaží rozvíjať svoje podnikanie prostredníctvom významnej akvizície a dosiahnuť rast ziskov.

New York 7. júna (TASR) - Americký technologický gigant International Business Machines (IBM) potvrdil, že sa chystá prepustiť malé percento svojich zamestnancov, približne 1700 ľudí. Informovala o tom vo štvrtok (6. 6.) večer televízia CNBC.



Škrty sa uskutočnia v mnohých oddeleniach na rôznych miestach. Spoločnosť IBM zamestnáva viac ako 340.000 ľudí, takže zrušenie 1700 pracovných miest predstavuje zhruba pol percenta jej zamestnancov. IVM naposledy prepúšťal v rokoch 2016 a 2017.



Táto správa prichádza v čase, keď sa IBM snaží rozvíjať svoje podnikanie prostredníctvom významnej akvizície a dosiahnuť rast ziskov.



Hodnota akcií IBM od začiatku roka 2019 vzrástla o 16 % aj napriek tomu, že tržby spoločnosti v 1. kvartáli 2019 klesli viac, ako sa očakávalo, a to o 5 %.



IBM sa snaží o akvizíciu softvérového gigantu Red Hat za 34 miliárd USD (30,18 miliardy eur). Dohoda by mala byť uzatvorená v druhej polovici tohto roka.



IBM má vlastnú verejnú cloudovú infraštruktúru, ale kúpou Red Hat by získalo ďalších klientov, ktorí využívajú iné cloudy, ako sú Amazon Web Services a Microsoft Azure.



(1 EUR = 1,1266 USD)