< sekcia Ekonomika
Ervin Ibrahimovič: Slovensko je pre Čiernu Horu vzorom
Minister si želá, aby slovenskí podnikatelia nevnímali Čiernu Horu len ako trh, ale ako spoľahlivého partnera pre dlhodobé projekty.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 22. septembra (TASR) - Slovensko je pre Čiernu Horu úspešným príkladom transformácie a hospodárskeho rastu po vstupe do Európskej únie (EÚ). Pre TASR to uviedol minister zahraničných vecí Čiernej Hory Ervin Ibrahimovič, podľa ktorého je Slovensko modelom, ktorý by chcela krajina nasledovať. Obe krajiny majú zároveň ambície rozvíjať vzájomné vzťahy v rôznych oblastiach.
„Slovensko predstavuje úspešný model transformácie v mnohých oblastiach - model, ktorý si Čierna Hora želá nasledovať, najmä ak vezmeme do úvahy rýchly hospodársky rozvoj krajiny po vstupe do EÚ,“ uviedol Ibrahimovič. Priblížil, že pre Čiernu Horu je Európska únia symbolom jednoty, mieru a prosperity pre budúce generácie, pričom krajina má ambíciu stať sa členom Únie do roku 2028.
Minister ďalej ocenil, že hospodárske vzťahy so Slovenskom posilnili v posledných mesiacoch. Pripomenul podnikateľské fórum, ktoré sa uskutočnilo v máji tohto roka v Čiernej Hore a ktorého súčasťou bol aj prezident SR Peter Pellegrini. Ibrahimovič vyzdvihol, že investície zo Slovenska v minulom roku boli štyrikrát vyššie v porovnaní s rokom 2020.
Za jednu z kľúčových oblastí spolupráce označil cestovný ruch, ktorý tvorí 25 až 30 percent hrubého domáceho produktu (HDP) Čiernej Hory. Dôležité pre rozvoj vzťahov medzi oboma krajinami je podľa neho lepšie dopravné prepojenie, predovšetkým obnovenie priameho leteckého spojenia. „Som presvedčený, že spoločným úsilím môžeme v krátkom čase zlepšiť leteckú prepojenosť medzi oboma krajinami, počnúc obnovením priameho sezónneho letu a neskôr jeho rozvinutím na celoročnú linku,“ dodal.
Okrem turizmu vidí Čierna Hora potenciál spolupráce aj v ďalších oblastiach, ako napríklad v energetike, poľnohospodárstve či ochrane životného prostredia. Minister si želá, aby slovenskí podnikatelia nevnímali Čiernu Horu len ako trh, ale ako spoľahlivého partnera pre dlhodobé projekty. Na podporu investícií pripravuje vláda v októbri konferenciu, ktorá sa uskutoční za účasti premiéra Čiernej Hory Milojka Spajiča, predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej a ďalších európskych lídrov.
„Slovensko predstavuje úspešný model transformácie v mnohých oblastiach - model, ktorý si Čierna Hora želá nasledovať, najmä ak vezmeme do úvahy rýchly hospodársky rozvoj krajiny po vstupe do EÚ,“ uviedol Ibrahimovič. Priblížil, že pre Čiernu Horu je Európska únia symbolom jednoty, mieru a prosperity pre budúce generácie, pričom krajina má ambíciu stať sa členom Únie do roku 2028.
Minister ďalej ocenil, že hospodárske vzťahy so Slovenskom posilnili v posledných mesiacoch. Pripomenul podnikateľské fórum, ktoré sa uskutočnilo v máji tohto roka v Čiernej Hore a ktorého súčasťou bol aj prezident SR Peter Pellegrini. Ibrahimovič vyzdvihol, že investície zo Slovenska v minulom roku boli štyrikrát vyššie v porovnaní s rokom 2020.
Za jednu z kľúčových oblastí spolupráce označil cestovný ruch, ktorý tvorí 25 až 30 percent hrubého domáceho produktu (HDP) Čiernej Hory. Dôležité pre rozvoj vzťahov medzi oboma krajinami je podľa neho lepšie dopravné prepojenie, predovšetkým obnovenie priameho leteckého spojenia. „Som presvedčený, že spoločným úsilím môžeme v krátkom čase zlepšiť leteckú prepojenosť medzi oboma krajinami, počnúc obnovením priameho sezónneho letu a neskôr jeho rozvinutím na celoročnú linku,“ dodal.
Okrem turizmu vidí Čierna Hora potenciál spolupráce aj v ďalších oblastiach, ako napríklad v energetike, poľnohospodárstve či ochrane životného prostredia. Minister si želá, aby slovenskí podnikatelia nevnímali Čiernu Horu len ako trh, ale ako spoľahlivého partnera pre dlhodobé projekty. Na podporu investícií pripravuje vláda v októbri konferenciu, ktorá sa uskutoční za účasti premiéra Čiernej Hory Milojka Spajiča, predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej a ďalších európskych lídrov.