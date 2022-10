ICOS: Z Nord Streamu uniklo toľko metánu, čo Dánsko vyprodukuje za rok

Kodaň 3. októbra (TASR) - Množstvo plynu, ktoré v uplynulých dňoch uniklo z plynovodov Nord Stream 1 a Nord Stream 2 v Baltskom mori, sa približne rovná ročným emisiám metánu krajiny veľkosti Dánska. Vyplýva to z výsledkov štúdie Integrovaného systému sledovania emisií uhlíka (ICOS), ktoré boli zverejnené v pondelok. TASR správu prevzala z webu britskej stanice Sky News.



Účinok metánu ako skleníkového plynu je až 30-násobne vyšší než v prípade oxidu uhličitého.



ICOS vypočítal dráhu masy uniknutého plynu, ktorú družice z dôvodu oblačnosti zaznamenali iba čiastočne. Podľa simulácie sa plyn dostal nad Škandináviu a následne nad Britániu.



Dánska agentúra pre energetiku predtým odhadla, že únik sa v najhoršom možnom prípade rovná približne 32 percentám ročných emisií metánu v Dánsku.



Podmorskými plynovodmi Nord Stream 1 a Nord Stream 2 mal prúdiť zemný plyn z Ruska do Nemecka, avšak pred incidentom neboli v prevádzke – Nord Stream 1 odstavilo Rusko na konci augusta a druhý nebol pre vojnu na Ukrajine ani spustený do prevádzky.



V priebehu minulého týždňa zaznamenali na plynovodoch úniky na štyroch miestach potrubí, ktoré sú položené na dne Baltského mora v hĺbke asi 80 metrov. Plynovody síce nefungovali, ale bol v nich natlakovaný plyn. Rusko aj západné krajiny sú presvedčené, že na plynovodoch došlo k sabotáži.