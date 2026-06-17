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Ideathon 2026: Študenti navrhli AI ochrancu pred online predátormi
Súčasťou riešenia víťazného tímu je aj núdzová funkcia Panic Button, ktorá umožňuje okamžite kontaktovať pomoc a zabezpečiť dôkazy o nevhodnej komunikácii.
Autor TASR
Bratislava 17. júna (TASR) - Osem stredoškolských tímov z celého Slovenska predstavilo svoje riešenia na ochranu detí v digitálnom priestore vo finále súťaže Ideathon 2026. Víťazom sa stal tím z Popradu, ktorý predstavil mobilnú aplikáciu využívajúcu umelú inteligenciu na rozpoznávanie rizikovej komunikácie, manipulácie, groomingu a ďalších foriem online ohrozenia detí. Informovala o tom Digitálna koalícia s tým, že do prvého kola súťaže sa zapojilo 57 tímov.
Súčasťou riešenia víťazného tímu je aj núdzová funkcia Panic Button, ktorá umožňuje okamžite kontaktovať pomoc a zabezpečiť dôkazy o nevhodnej komunikácii. Aplikácia pritom funguje s dôrazom na ochranu súkromia používateľov a analyzuje komunikáciu lokálne priamo v zariadení. Druhé miesto obsadil tím z Podbrezovej s aplikáciou Bezpečné miesto - Digitálny štít pre obete kyberšikany, ktorá vytvorila koncept anonymnej webovej platformy na nahlasovanie kyberšikany, uchovávanie dôkazov a poskytovanie okamžitej podpory prostredníctvom AI asistenta a odborníkov.
Tretie miesto získal tím zo Žiliny, ktorý navrhol interaktívnu vzdelávaciu platformu umožňujúcu deťom zažiť rizikové situácie v bezpečnom simulovanom prostredí a naučiť sa rozpoznávať phishing, manipuláciu, kyberšikanu či nebezpečenstvá digitálnej stopy. Porota zároveň udelila špeciálnu cenu za inovatívny prístup k vzdelávaniu tímu z Hlohovca za projekt Fake alebo Fakt?, ktorý interaktívnym a inovatívnym spôsobom rozvíja mediálnu gramotnosť detí a učí ich rozpoznávať dezinformácie, manipuláciu a ďalšie riziká digitálneho priestoru.
O víťazoch rozhodovala porota zložená zo zástupcov Digitálnej koalície, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, združenia SK8 - Samosprávne kraje Slovenska a Junior Achievement Slovensko. Všetky ocenené tímy získali odbornú stáž na MIRRI SR pod vedením splnomocnenca vlády SR pre umelú inteligenciu Radoslava Štefáneka.
Štefánek vyzdvihol, že práve študenti najlepšie poznajú príležitosti a riziká digitálneho sveta. „Aj preto považujem Ideathon za mimoriadne dôležitú iniciatívu. Mladí ľudia tu neprichádzajú len pomenovať problémy, ale prinášajú aj konkrétne návrhy riešení. Teší ma ich kreativita, zodpovedný prístup a ochota podieľať sa na tvorbe bezpečnejšieho digitálneho prostredia. Verím, že práve takéto diskusie a nápady môžu byť inšpiráciou pre budúce riešenia a zmeny v praxi,“ uviedol.
Súčasťou riešenia víťazného tímu je aj núdzová funkcia Panic Button, ktorá umožňuje okamžite kontaktovať pomoc a zabezpečiť dôkazy o nevhodnej komunikácii. Aplikácia pritom funguje s dôrazom na ochranu súkromia používateľov a analyzuje komunikáciu lokálne priamo v zariadení. Druhé miesto obsadil tím z Podbrezovej s aplikáciou Bezpečné miesto - Digitálny štít pre obete kyberšikany, ktorá vytvorila koncept anonymnej webovej platformy na nahlasovanie kyberšikany, uchovávanie dôkazov a poskytovanie okamžitej podpory prostredníctvom AI asistenta a odborníkov.
Tretie miesto získal tím zo Žiliny, ktorý navrhol interaktívnu vzdelávaciu platformu umožňujúcu deťom zažiť rizikové situácie v bezpečnom simulovanom prostredí a naučiť sa rozpoznávať phishing, manipuláciu, kyberšikanu či nebezpečenstvá digitálnej stopy. Porota zároveň udelila špeciálnu cenu za inovatívny prístup k vzdelávaniu tímu z Hlohovca za projekt Fake alebo Fakt?, ktorý interaktívnym a inovatívnym spôsobom rozvíja mediálnu gramotnosť detí a učí ich rozpoznávať dezinformácie, manipuláciu a ďalšie riziká digitálneho priestoru.
O víťazoch rozhodovala porota zložená zo zástupcov Digitálnej koalície, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, združenia SK8 - Samosprávne kraje Slovenska a Junior Achievement Slovensko. Všetky ocenené tímy získali odbornú stáž na MIRRI SR pod vedením splnomocnenca vlády SR pre umelú inteligenciu Radoslava Štefáneka.
Štefánek vyzdvihol, že práve študenti najlepšie poznajú príležitosti a riziká digitálneho sveta. „Aj preto považujem Ideathon za mimoriadne dôležitú iniciatívu. Mladí ľudia tu neprichádzajú len pomenovať problémy, ale prinášajú aj konkrétne návrhy riešení. Teší ma ich kreativita, zodpovedný prístup a ochota podieľať sa na tvorbe bezpečnejšieho digitálneho prostredia. Verím, že práve takéto diskusie a nápady môžu byť inšpiráciou pre budúce riešenia a zmeny v praxi,“ uviedol.