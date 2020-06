Cenký: Personálne zmeny dominovali prvým 100 dňom Doležala

Bratislava 30. júna (TASR) – Prvých 100 dní na Ministerstve dopravy a výstavby SR sa nieslo najmä v duchu personálnych zmien. Tie však nepresvedčili o tom, že by mal byť rezort, najmä na kľúčových pozíciách, vedený profesionálmi a odborníkmi s praxou a z praxe. Pre TASR to uviedol riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo Rastislav Cenký. Zaznamenal však aj výnimky.



Skonštatoval, že prvých 100 dní ministra dopravy Andreja Doležala (nominant Sme rodina) nie je možné objektívne zhodnotiť, pretože boli poznačené pandémiou nového koronavírusu, čo značne zbrzdilo aktivity štátu a jednotlivých rezortov.



„Za normálnych okolností by tento čas mal byť venovaný okrem iného príprave odborných pracovných skupín pre plnenia ambiciózneho programového vyhlásenia vlády a tu sme očakávali väčšiu aktivitu. Veríme, že aktivity v tejto oblasti ministerstvo dopravy v krátkej dobe predstaví," poznamenal Cenký.



Očakáva tiež stanovisko k tomu, ako bude MDV postupovať v prioritizácii výstavby cestnej infraštruktúry, príprave tendra na mýtny systém či v harmonizácii a zlepšovaní verejnej osobnej dopravy a zľavovej politike, ale aj pri príprave, respektíve dokončení dlho očakávaného stavebného zákona.



„Stále pevne veríme, že ministerstvo si pre plnenie týchto úloh vyberie zdatných a skúsených lídrov, aby sme na konci volebného obdobia nemuseli konštatovať neplnenie PVV tak, ako to bolo pri predchádzajúcej vláde," dodal.