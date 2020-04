R.Cenký: PVV v oblasti dopravy je ambiciózne

Bratislava 25. apríla (TASR) – Programové vyhlásenie vlády (PVV) v oblasti dopravy je ambiciózne, opatrenia však zrejme neprešli dostatočnou analýzou ekonomických dosahov na rozpočet Slovenskej republiky. Pre TASR to uviedol riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo (IDH) Rastislav Cenký.



Vládny program podľa neho obsahuje časti volebných programov. Podotkol, že s vysokou pravdepodobnosťou nielen celé PVV, ale aj jednotlivé opatrenia zrejme neboli dostatočne zanalyzované. "Pretože podľa mňa jednotlivé časti nie sú v ekonomickom súlade, ale najmä v súlade s možnosťami SR pre nasledujúce štvorročné obdobie," upozornil.



Zároveň však poznamenal, že tento dokument je najmä v oblasti dopravy a výstavby ambicióznym plánom. Ak sa bude napĺňať, prinesie podľa Cenkého významné zlepšenie v oblasti dopravy.



Vo verejnej doprave napríklad Cenký odporúča namiesto bezplatnej prepravy reorganizovať systém sociálnych skupín a sociálnych zliav v doprave s cieľom zjednotenia a sprehľadnenia zliav v jednotlivých druhoch dopravy.



Zlúčenie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) a Slovenskej správy ciest (SSC) nepovažuje za nesprávny krok. Mal by však byť záverom reorganizácie a optimalizácie systému výstavby, správy a údržby cestnej infraštruktúry SR. "Primárnym problémom však nie je to, že sú firmy dve, ale že sú značne neefektívne, netransparentné a politicky riadené a usmerňované," podotkol Cenký.