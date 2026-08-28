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IDSPlus v Žilinskom a Trenčianskom kraji bude platiť v ďalších vlakoch
Rozšírenie prináša cestujúcim väčší výber spojení. Na vybraných trasách budú mať popri regionálnych vlakoch k dispozícii aj vybrané rýchliky a expresy ZSSK.
Autor TASR
Bratislava 28. augusta (TASR) - Od utorka 1. septembra sa rozširujú možnosti cestovania vlakmi Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) v IDS Plus v Žilinskom a Trenčianskom kraji. „Pre cestujúcich to znamená viac možností, ako sa na jeden cestovný lístok presúvať vlakmi a autobusmi v rámci zapojených úsekov IDS Plus,“ informoval v piatok hovorca ZSSK Ján Baček.
Najväčšou novinkou od 1. septembra je rozšírenie integrovaného dopravného systému o vybrané rýchliky a expresy na troch úsekoch v Žilinskom a Trenčianskom kraji. „Cestovný lístok IDS Plus tak bude možné použiť aj pri cestovaní vybranými diaľkovými vlakmi medzi Žilinou a Liptovským Mikulášom, Žilinou a Považskou Bystricou a medzi Žilinou a Hornou Štubňou,“ priblížil Baček.
Rozšírenie prináša cestujúcim väčší výber spojení. Na vybraných trasách budú mať popri regionálnych vlakoch k dispozícii aj vybrané rýchliky a expresy ZSSK.
Od 1. septembra budú do systému zaradené vybrané vlaky. Na linke R10 Žilina - Liptovský Mikuláš ide o expresy Kriváň Ex 502, 505, 525, 526 a Tatran Ex 600, 603, 604, 606 až 624, 627 až 629, 631, 640 až 643 (vlaky Ex 651, 652, 653 a 654 v úseku Žilina - Vrútky).
Na linke R50 Žilina - Považská Bystrica pribudnú rýchliky 10701, 10705, 10709, 10710, 10713, 10714, 10717, 10718, 10721, 10722, 10725, 10726, 10729, 10730, 10734, 10738, na linke R51 Žilina - Vrútky - Horná Štubňa obec rýchliky 930 až 947.
„Od 1. septembra sa rozšíria aj niektoré existujúce regionálne linky IDS Plus. Linka S1 sa predĺži z Predmiera až po Považskú Bystricu, linka S5 sa predĺži z Turčeka po Kremnicu, vlaky na trase Liptovský Mikuláš - Važec - Poprad-Tatry dostanú nové označenie S31,“ vymenoval Baček.
Zároveň upozornil, že pri cestovaní diaľkovými vlakmi je potrebné počítať aj s niekoľkými výnimkami. Súčasťou IDS Plus nebudú rýchliky 680 a 681, nočné rýchliky Zemplín EuroNight Slovakia a SuperCity Pendolino Košičan. „Zároveň platí, že v integrovaných vlakoch kategórií R, EC a Ex nie je možné využiť sieťový 240-minútový jednorazový cestovný lístok IDS Plus,“ dodal hovorca.
IDS Plus je integrovaný dopravný systém, ktorý prepája vlakovú, regionálnu autobusovú a mestskú hromadnú dopravu do jedného celku. Cestujúci môžu v zapojenom území kombinovať rôzne druhy verejnej dopravy na jeden cestovný lístok a jednoduchšie si plánovať cestu medzi jednotlivými spojmi.
Najväčšou novinkou od 1. septembra je rozšírenie integrovaného dopravného systému o vybrané rýchliky a expresy na troch úsekoch v Žilinskom a Trenčianskom kraji. „Cestovný lístok IDS Plus tak bude možné použiť aj pri cestovaní vybranými diaľkovými vlakmi medzi Žilinou a Liptovským Mikulášom, Žilinou a Považskou Bystricou a medzi Žilinou a Hornou Štubňou,“ priblížil Baček.
Rozšírenie prináša cestujúcim väčší výber spojení. Na vybraných trasách budú mať popri regionálnych vlakoch k dispozícii aj vybrané rýchliky a expresy ZSSK.
Od 1. septembra budú do systému zaradené vybrané vlaky. Na linke R10 Žilina - Liptovský Mikuláš ide o expresy Kriváň Ex 502, 505, 525, 526 a Tatran Ex 600, 603, 604, 606 až 624, 627 až 629, 631, 640 až 643 (vlaky Ex 651, 652, 653 a 654 v úseku Žilina - Vrútky).
Na linke R50 Žilina - Považská Bystrica pribudnú rýchliky 10701, 10705, 10709, 10710, 10713, 10714, 10717, 10718, 10721, 10722, 10725, 10726, 10729, 10730, 10734, 10738, na linke R51 Žilina - Vrútky - Horná Štubňa obec rýchliky 930 až 947.
„Od 1. septembra sa rozšíria aj niektoré existujúce regionálne linky IDS Plus. Linka S1 sa predĺži z Predmiera až po Považskú Bystricu, linka S5 sa predĺži z Turčeka po Kremnicu, vlaky na trase Liptovský Mikuláš - Važec - Poprad-Tatry dostanú nové označenie S31,“ vymenoval Baček.
Zároveň upozornil, že pri cestovaní diaľkovými vlakmi je potrebné počítať aj s niekoľkými výnimkami. Súčasťou IDS Plus nebudú rýchliky 680 a 681, nočné rýchliky Zemplín EuroNight Slovakia a SuperCity Pendolino Košičan. „Zároveň platí, že v integrovaných vlakoch kategórií R, EC a Ex nie je možné využiť sieťový 240-minútový jednorazový cestovný lístok IDS Plus,“ dodal hovorca.
IDS Plus je integrovaný dopravný systém, ktorý prepája vlakovú, regionálnu autobusovú a mestskú hromadnú dopravu do jedného celku. Cestujúci môžu v zapojenom území kombinovať rôzne druhy verejnej dopravy na jeden cestovný lístok a jednoduchšie si plánovať cestu medzi jednotlivými spojmi.