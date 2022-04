IEA a eurokomisia navrhli kroky na menšiu závislosť od ruských palív

Brusel 22. apríla (TASR) - Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) a Európska komisia (EK) navrhli vo štvrtok niekoľko odporúčaní pre občanov EÚ zameraných na úsporu energetických zdrojov, ktoré majú znížiť závislosť od ruských palív a pomôcť tak Ukrajine. Medzi takýmito opatreniami figuruje napríklad práca z domu, cestovanie verejnou dopravou, stlmenie kúrenia či obmedzenie využívania klimatizácie.



"Využívanie menšieho množstva energií je konkrétnym spôsobom ako pomôcť Ukrajincom - a takisto samým sebe," uviedol v tlačovom vyhlásení zverejnenom na webstránke agentúry IEA jej riaditeľ Fatih Birol. Dodal, že tieto postupy môžu "obmedziť tok peňazí do ruskej armády a pomôcť vydať sa na cestu k čistejšej a udržateľnejšej planéte".



Ak by sa odporúčanými krokmi riadili všetci občania EÚ, ušetrilo by sa množstvo ropy potrebné na naplnenie 120 ropných tankerov a toľko zemného plynu, čo by stačilo na vykúrenie takmer 20 miliónov príbytkov, uvádzajú IEA a EK.



Bežná domácnosť v EÚ by mohla ročne ušetriť v priemere takmer 500 eur, ak by dodržala dané odporúčania. Výška ušetrených zdrojov by sa však líšila od veľkosti domácnosti, lokality a tiež napríklad od prístupu k verejnej doprave.



Ak by všetci občania EÚ dodržiavali odporúčania doma i na pracovisku, dokázalo by sa ušetriť 220 miliónov barelov ropy ročne a približne 17 miliárd metrov kubických zemného plynu.



Uvedené kroky, ktorých cieľom je okrem iného znížiť množstvo emisií skleníkových plynov, predstavili riaditeľ IEA Birol a šéfka Generálneho riaditeľstva EK pre energetiku Ditte Juulová Jörgensenová počas online podujatia za okrúhlym stolom, na ktorom sa zúčastnili aj predstavitelia vlád a občianskej spoločnosti.



Návrh tiež počíta s tým, že vlády jednotlivých štátov EÚ by mohli poskytovať "finančné stimuly", ktoré by znížili cestovné náklady na vlaky a autobusy a podporili by inštaláciu solárnych panelov, zlepšili izolácie obytných budov a umožnili prechod na iné vykurovacie palivá. Zamestnávatelia by mali zase namiesto letov na krátke vzdialenosti podporovať cesty vlakmi.