Aliancia OPEC+ musí zvýšiť ťažbu a plniť svoje produkčné ciele

Paríž 16. februára (TASR) - Aliancia producentských krajín OPEC+ musí zvýšiť ťažbu ropy, aby zaplnila medzeru medzi deklarovanými ťažobnými cieľmi a skutočnou produkciou v objeme jeden milión barelov (1 barel = 159 litrov) denne. Uviedol to na konferencii v Rijáde šéf Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) Fatih Birol. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Spotreba palív sa rýchlo zotavuje z pandémie, ale OPEC+ neobnovuje ťažbu, ktorú znížila na vrchole pandémie, aby stabilizovala ceny, dostatočne rýchlo. Na čele aliancie OPEC+, ktorá združuje 23 producentských krajín, sú Saudská Arábia a Rusko.



"Existuje výrazný rozdiel medzi produkčnými cieľmi deklarovanými krajinami OPEC+ a tým, koľko v súčasnosti ťažia," uviedol Birol. Dodal, že je "dôležité, aby krajiny OPEC+ zaplnili túto medzeru" a zvýšili ponuku na trhu, čo by znížilo jeho volatilitu.



Viacero štátov OPEC+ má problémy so zvýšením ťažby, ako prisľúbili. Dôvodom sú nízke investície a produkčné výpadky. To spôsobilo výrazný nárast cien čierneho zlata a zrýchlenie inflácie, ktorá ohrozuje zotavovanie globálnej ekonomiky.



Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) v januári podľa údajov IEA pumpovala 23,9 milióna barelov denne, pričom podľa svojho cieľa to malo byť až 24,6 milióna barelov denne.



Situácia na ropnom trhu by sa mohla ešte zhoršiť v prípade eskalácie napätia medzi Ruskom a Západom, týkajúcom sa Ukrajiny. Geopolitické riziká môžu spôsobiť nárast cien ropy až na 125 USD (110,18 eura) za barel, uviedol konžský minister energetiky Bruno Jean Itoua, ktorý je tento rok v rámci rotujúceho predsedníctva na čele OPEC. Vyzval všetky členské štáty OPEC, aby plnili svoje ťažobné kvóty.



(1 EUR = 1,1345 USD)