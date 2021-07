IEA: Dopyt po elektrine rastie rýchlejšie ako obnoviteľné zdroje

Paríž 15. júla (TASR) - Dopyt po elektrine stúpa rýchlejšie ako zavádzanie a produkcia z obnoviteľných zdrojov. To vedie k prudkému nárastu využívania silne znečisťujúceho uhlia a podkopáva snahy o dosiahnutie uhlíkovej neutrality. Upozornila na to vo štvrtok Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA).



Podľa nej sa očakáva, že tento rok stúpne dopyt po elektrine o 5 % po poklese o 1 % v minulom roku, keď sa globálna ekonomika prepadla do recesie v dôsledku obmedzení na zastavenie pandémie nového koronavírusu.



„Výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov ďalej silno rastie, nedokáže však držať krok so stúpajúcim dopytom,“ napísala agentúra v polročnej správe o trhu s elektrinou.



V roku 2020 sa výroba tzv. obnoviteľnej energie zvýšila o 7 %. IEA predpokladá jej rast v tomto roku o 8 % a v budúcom roku o viac ako 6 %.



„Napriek tomuto zvyšovaniu sa očakáva, že obnoviteľné zdroje energie budú schopné pokryť iba zhruba polovicu predpokladaného nárastu globálneho dopytu v rokoch 2021 a 2022,“ konštatuje správa, podľa ktorej tak elektrárne na fosílne palivá zrejme pokryjú zvyšok.



Očakáva sa, že uhoľné elektrárne, ktorých emisie sú zvlášť škodlivé pre životné prostredie a prispievajú ku globálnemu otepľovaniu, tento rok v rámci produkcie prekročia hodnoty pred pandémiou. V roku 2022 by mohli dosiahnuť rekordné maximum.



To povedie k zvýšeniu emisií oxidu uhličitého (CO2), plynu, ktorý prispieva ku globálnemu otepľovaniu a ktorý by tak mohol v roku 2022 dosiahnuť rekordnú úroveň.



Stále viac štátov sa síce zaviazalo, že zníži emisie na nulu do polovice storočia, aby obmedzili zmeny klímy, podľa výpočtov IEA však na dosiahnutie tohto cieľa musia emisie z energetického sektora už teraz začať klesať. Spotreba uhlia sa musí pritom zníži o viac ako 6 % ročne.



„Na dosiahnutie cieľov v oblasti klímy sú potrebné dôraznejšie politické kroky," poznamenala IEA.



Aj keď obnoviteľná energia rastie pôsobivým tempom, „stále nie je na úrovni, ktorá je potrebná na dosiahnutie nulových čistých emisií do polovice storočia", skonštatoval Keisuke Sadamori, vedúci oddelenia energetických trhov a bezpečnosti v IEA.



„Aby sme prešli na udržateľnú trajektóriu, musíme masívne zintenzívniť investície do technológií čistej energie - najmä do obnoviteľných zdrojov a energetickej účinnosti,“ dodal.



Koncom tohto roka sa má uskutočniť veľký samit o klíme.