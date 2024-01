IEA: Dopyt po plyne v tomto roku vzrastie o 2,5 %

Paríž 26. januára (TASR) - Dopyt po plyne v tomto roku vzrastie a nedostatok na strane ponuky by mohol spôsobiť výkyvy cien, očakáva Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Globálny dopyt po plyne by mal vzrásť o 2,5 %, prognózuje IEA. Dôvodom je chladnejšie počasie počas tejto zimy v porovnaní s minulým rokom, ako aj nárast dopytu zo strany priemyslu, ktorý podporujú nižšie ceny. Pri výrobe elektriny sa očakáva len mierny nárast spotreby plynu, keďže vyššiu spotrebu v ázijsko-tichomorskom regióne, Severnej Amerike a na Blízkom východe pravdepodobne čiastočne vykompenzuje nižší dopyt v Európe.



Podľa IEA slabý nárast produkcie skvapalneného zemného plynu zrejme pribrzdí globálny rast dopytu v roku 2024. V dôsledku oneskorenia výstavby nových zariadení na skvapalňovanie sa očakáva, že ponuka skvapalneného zemného plynu sa v tomto roku zvýši len o 3,5 %, teda menej ako v predchádzajúcich rokoch. Rastúci dopyt a obmedzená ponuka by mohli v priebehu roka výrazne prispieť k cenovým výkyvom.



"V tomto roku očakávame solídny nárast globálneho dopytu po zemnom plyne, keďže ceny klesli na relatívne únosnú úroveň," uviedol šéf IEA pre trh s energiami Keisuke Sadamori. "Rozhodujúcim faktorom však bude, ako rýchlo sa tento nový dopyt podarí uspokojiť, najmä preto, že ponuka je obmedzená a rozsiahle nové kapacity na skvapalnený zemný plyn sa dostanú do prevádzky až po roku 2024."



Podľa IEA sú v súčasnosti najväčším rizikom, ktoré ohrozuje svetové trhy s plynom, geopolitické neistoty, ako sú vojny na Ukrajine a Blízkom východe.



V minulom roku sa globálny dopyt po plyne zvýšil len o 0,5 %, keďže rast v Číne, Severnej Amerike a krajinách Afriky a Blízkeho východu bohatých na plyn čiastočne vykompenzoval pokles v iných regiónoch, napríklad v Európe.