IEA: Dopyt po rope by mal v roku 2022 zopakovať rekord z roku 2019

Paríž 28. decembra (TASR) - Dopyt po rope by mal v budúcom roku vzrásť o viac než 3 milióny barelov denne na rekordnú úroveň. Uviedla to v najnovšom odhade Medzinárodná agentúra pre energiu (IEA). Záujem o ropu sa tak bude zvyšovať napriek rastúcej produkcii elektrických áut, ekologickým aktivitám politikov a organizácií a zvýšeným investíciám firiem do zelených technológií.



Podľa IEA by globálny dopyt po rope mal v roku 2022 vzrásť o 3,3 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov) na 99,5 milióna barelov/deň. Ak sa prognóza IEA vyplní, bude to znamenať rovnaký dopyt ako v rekordnom roku 2019.



Dopyt po rope prudko vzrástol už v tomto roku, keď sa ekonomika zotavila z minuloročných obmedzení prijatých v dôsledku pandémie nového koronavírusu. Zmierniť by sa to nemalo ani v budúcom roku, napriek nástupu nového a infekčnejšieho variantu nového koronavírusu omikron.



"Nové obmedzenia s cieľom zmierniť šírenie variantu omikron by nemali mať na ekonomiku taký vplyv, ako predchádzajúce varianty. Čiastočne sa pod to podpísalo aj očkovanie," uviedla IEA v správe, ktorú zverejnil server spravodajskej televízie CNN.



IEA očakáva v budúcom roku pokračovanie výrazného rastu dopytu po palivách v cestnej doprave a v petrochemickej oblasti. Naopak, znížila odhad dopytu po leteckom palive, keďže viaceré krajiny po nástupe omikronu zaviedli nové obmedzenia v leteckej doprave.



Ani ďalšie organizácie z nového variantu príliš veľké obavy nemajú. Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) v poslednej decembrovej prognóze ponechala svoj odhad na rok 2022 nezmenený. Ako uviedli analytici OPEC, "vplyv omikronu by mal byť mierny a krátkodobý". Podľa nich by v budúcom roku mali dopyt po rope nahor tlačiť najmä Čína, India a Spojené štáty.