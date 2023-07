IEA: Energetická transformácia zvyšuje dopyt po vzácnych nerastoch

Viedeň 11. júla (TASR) - Energetická transformácia výrazne zvyšuje dopyt po surovinách, ako lítium, kobalt, nikel a meď. Trh s kovmi a minerálmi potrebnými na pohon elektrických áut, veterných turbín, solárnych panelov a ďalších technológií kľúčových pre energetickú transformáciu sa za posledných päť rokov zdvojnásobil, oznámila v utorok Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Investície do vývoja kritických dôležitých nerastných surovín sa podľa správy minulý rok zvýšili o 30 % po náraste o 20 % v roku 2021. Spomedzi jednotlivých surovín zaznamenalo najväčší nárast investícií lítium, a to o 50 %, nasledované meďou a niklom.



Objem trhu s kritickými nerastmi dosiahol v poslednom období približne 320 miliárd amerických dolárov (292,08 miliardy eur), uviedla ďalej IEA. Ak by sa zrealizovali všetky projekty plánované v oblasti kritických nerastov na celom svete, ponuka by podľa analýzy IEA mohla postačovať na splnenie národných klimatických cieľov, ktoré si doteraz stanovili vlády.



IEA zároveň kritizovala nedostatočnú konkurenciu na trhu vzácnych surovín. Konštatovala pritom, že podiel troch najväčších producentov na globálnom trhu kriticky dôležitých nerastov sa od roku 2019 buď nezmenil, alebo sa ešte zvýšil, najmä v prípade niklu a kobaltu.