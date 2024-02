IEA: Európa celkom dobre zvládla krízu vyvolanú vojnou na Ukrajine

Paríž 11. februára (TASR) - Šéf Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) Fatih Birol vyjadril v nedeľu presvedčenie, že takmer dva roky od začiatku ruskej vojny proti Ukrajine sa európske štáty poučili a uvedomili si, aké dôležité je diverzifikovať dodávateľské reťazce energií a prejsť na technológie, ktoré nepoškodzujú klímu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"V európskej energetickej politike bolo veľa problémov, najdôležitejším z nich však bolo prílišné spoliehanie sa na dovoz energie z jednej krajiny," povedal Birol. V tomto prípade to nebola hocijaká krajina, ale bolo to Rusko, dodal.



Európa podľa neho zvládla krízu celkom dobre. "Takmer dva roky po invázii vám môžem povedať, že Európa prešla touto krízou s niekoľkými modrinami, ale bez väčších deštruktívnych následkov," poznamenal. Ekonomiky na starom kontinente tak síce pocítili negatívne dôsledky vojny, nezrútili sa však. Krátko po začiatku vojny IEA predložila európskym krajinám plán, ktorý im mal pomôcť zabezpečiť dodávky energií a neodkloniť sa od svojich klimatických ambícií. Mnohé vlády sa podľa Birola týmito odporúčaniami aj riadili.



IEA so sídlom v Paríži vznikla v polovici 70. rokov 20. storočia ako reakcia na vtedajšiu ropnú krízu. Organizácia má 31 členských štátov vrátane Slovenskej republiky.