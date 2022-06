IEA: Európa môže mať počas budúcej zimy problémy s nedostatkom energií

Kodaň 8. júna (TASR) - Európa môže mať počas budúcej zimy problémy s nedostatkom energií, varoval šéf Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) Fatih Birol. Ruská invázia na Ukrajinu totiž prehĺbila energetickú krízu v regióne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Obávam sa predovšetkým o trhy so zemným plynom, ak by sme mali chladnú a dlhú zimu, môžu nás čakať veľmi ťažké dni," uviedol Birol na výročnej konferencii IEA o energetickej hospodárnosti, ktorá sa koná v dánskom Sonderborgu.



Zatiaľ čo sa vlády a firmy aktuálne snažia zabezpečiť alternatívne dodávky energií, rovnako dôležité je, aby vlády prijali opatrenia na utlmenie dopytu, myslí si Birol. Ak európski zákazníci znížia teplotu vo svojich domovoch o 2 stupne Celzia, ušetrí sa tým 20 miliárd kubických metrov zemného plynu, čo zodpovedá objemu ruského plynu, ktorý prúdi do Európy cez plynovod Nord Stream 1 (Severný prúd 1).