Utorok 14. apríl 2026
IEA: Európe hrozí pre konflikt na východe nedostatok leteckého paliva

Lietadlo na bratislavskom letisku, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

V rámci Európy sa úroveň zásob líši podľa krajín.

Autor TASR
Londýn 14. apríla (TASR) - Európa by mohla pre vojnu s Iránom čeliť fyzickému nedostatku leteckého paliva už v júni. A to v prípade, ak by dokázala nahradiť len polovicu dodávok, ktoré bežne získava z Blízkeho východu, uviedla Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) vo svojej mesačnej správe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Európa je najviac závislá od dodávok leteckého paliva z Blízkeho východu, ktorý pokrýva takmer 375.000 barelov denne alebo približne 75 % čistého dovozu leteckého paliva do regiónu.

V rámci Európy sa úroveň zásob líši podľa krajín. Španielsko, ktoré má dostatočné zásoby, je čistým exportérom leteckého paliva, zatiaľ čo Británia, ktorá je zároveň najväčším spotrebiteľom v regióne, dováža 65 % svojej spotreby.

Ak sa Európe podarí plne nahradiť všetky dodávky z Blízkeho východu, zásoby leteckého paliva budú dostatočné na pokrytie dopytu podľa odhadu IEA pre rok 2026.

Ak by zásoby leteckého paliva v Európe klesli pod úroveň pokrytia dopytu na 23 dní, na niektorých letiskách by sa objavili fyzické nedostatky a deštrukcia dopytu. Od roku 2020 zásoby v Európe neklesli pod úroveň pokrytia na 29 dní.

Ak by Európa dokázala nahradiť len 75 % dodávok z Blízkeho východu, zásoby by v letných mesiacoch nestačili na pokrytie dopytu a do augusta by klesli pod hranicu 23 dní. Ak by sa však podarilo nahradiť len 50 % dodávok, zásoby by túto hranicu dosiahli už v júni.
