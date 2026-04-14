IEA: Európe hrozí pre konflikt na východe nedostatok leteckého paliva
Autor TASR
Londýn 14. apríla (TASR) - Európa by mohla pre vojnu s Iránom čeliť fyzickému nedostatku leteckého paliva už v júni. A to v prípade, ak by dokázala nahradiť len polovicu dodávok, ktoré bežne získava z Blízkeho východu, uviedla Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) vo svojej mesačnej správe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Európa je najviac závislá od dodávok leteckého paliva z Blízkeho východu, ktorý pokrýva takmer 375.000 barelov denne alebo približne 75 % čistého dovozu leteckého paliva do regiónu.
V rámci Európy sa úroveň zásob líši podľa krajín. Španielsko, ktoré má dostatočné zásoby, je čistým exportérom leteckého paliva, zatiaľ čo Británia, ktorá je zároveň najväčším spotrebiteľom v regióne, dováža 65 % svojej spotreby.
Ak sa Európe podarí plne nahradiť všetky dodávky z Blízkeho východu, zásoby leteckého paliva budú dostatočné na pokrytie dopytu podľa odhadu IEA pre rok 2026.
Ak by zásoby leteckého paliva v Európe klesli pod úroveň pokrytia dopytu na 23 dní, na niektorých letiskách by sa objavili fyzické nedostatky a deštrukcia dopytu. Od roku 2020 zásoby v Európe neklesli pod úroveň pokrytia na 29 dní.
Ak by Európa dokázala nahradiť len 75 % dodávok z Blízkeho východu, zásoby by v letných mesiacoch nestačili na pokrytie dopytu a do augusta by klesli pod hranicu 23 dní. Ak by sa však podarilo nahradiť len 50 % dodávok, zásoby by túto hranicu dosiahli už v júni.
