IEA: Európe hrozí zimná plynová kríza, ak Rusko zastaví dodávky plynu

Paríž 18. júla (TASR) - Európe hrozí zimná plynová kríza, ak Rusko zastaví dodávky plynu, varovala Medzinárodná energetická agentúra (IEA). Plné zásobníky nie sú zárukou proti opätovným turbulenciám na trhu, tvrdí agentúra. TASR o tom informuje na základe správy Financial Times (FT).



Európu by podľa IEA mohla čakať veľmi ťažká zima, ak Rusko zastaví aj zvyšné dodávky plynu do regiónu a ak bude zima chladná.



IEA uviedla, že aj keď sa zásobníky plynu v Európe do októbra naplnia takmer na 100 % kapacity, nie je to "žiadna záruka" proti budúcemu napätiu na trhu. Očakávania, že európske zásobníky budú v predstihu naplnené, pomohli v posledných mesiacoch znížiť európske ceny plynu.



"Naše simulácie ukazujú, že chladná zima spolu s úplným zastavením dodávok ruského plynu do Európskej únie by mohla ľahko obnoviť cenovú volatilitu," uviedla IEA vo svojej výročnej správe o trhu s plynom, ktorá bola zverejnená v pondelok (17. 7.).



Cena referenčného európskeho kontraktu na plyn s dodávkou v najbližšom mesiaci na burze TTF v Amsterdame v pondelok klesla na 24,63 eura za megawatthodinu (MWh), čo bolo najmenej od začiatku júna a približne o 90 % menej v porovnaní s koncom augusta minulého roka, keď sa cena referenčného kontraktu na plyn na vrchole energetickej krízy dostala nad 340 eur za MWh.



Európske zásobníky plynu sú aktuálne netradične plné. Podľa údajov Gas Infrastructure Europe naplnenosť zásobníkov presahuje 80 %, čo je takmer 20 percentuálnych bodov nad päťročným priemerom. EÚ si stanovila cieľ, že ich naplnenosť do 1. novembra 2023 bude 90-percentná. Podľa expertov tento cieľ dosiahne niekoľko mesiacov v predstihu.



IEA uviedla, že v prípade kombinácie chladnej zimy, úplného zastavenia dodávok plynu z ruských plynovodov a nízkej dostupnosti skvapalneného zemného plynu (LNG) by zásobníky EÚ mohli byť v apríli budúceho roka naplnené len na 20 %, čo by znamenalo hrozbu narušenia dodávok.



Ak však bude v Európe opäť mierna zima a dovoz LNG zostane v blízkosti minuloročných rekordov, "zásobníky by vykurovaciu sezónu ukončili s úrovňou zásob nad 50 % kapacity aj bez ruského plynu dodávaného plynovodmi," uviedla IEA.



Na zabezpečenie bezpečných dodávok plynu počas zimy 2023/24 EÚ musí podľa IEA "pokračovať v štrukturálnom znižovaní dopytu po plyne". Medzi dôležité opatrenia patrí zvýšenie energetickej účinnosti, rýchly rozvoj obnoviteľných zdrojov a inštalácia tepelných čerpadiel.



IEA takisto znížila strednodobý až dlhodobý výhľad dopytu po zemnom plyne v dôsledku globálnej plynovej krízy vyvolanej Ruskom. "Prudký nárast cien zemného plynu znížil jeho konkurencieschopnosť voči iným zdrojom energie, pričom jeho imidž ako spoľahlivého paliva spochybnilo prudké zníženie dodávok ruského plynu potrubím," uviedla.



IEA aktuálne predpovedá, že globálny rast dopytu po plyne v rokoch 2020 až 2024 dosiahne 200 miliárd m3 namiesto pôvodne očakávaných 350 miliárd m3. IEA dodala, že na Európu pripadá viac ako polovica tejto revízie.