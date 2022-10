IEA: Európska kríza na trhu s plynom sa v budúcom roku môže zhoršiť

Helsinki 5. októbra (TASR) - Európa sa pravdepodobne nejako "pretlčie" cez nasledujúce zimné mesiace, napriek výraznému poklesu dodávok plynu z Ruska, na budúci rok ju však pravdepodobne čaká ešte zložitejšia situácia. Povedal to v stredu šéf Medzinárodnej agentúry pre energiu (IEA) Fatih Birol. Potvrdil tak odhady obchodníkov s komoditami, ktorí deň predtým upozornili, že Európu čaká v roku 2023 ešte horšia zima. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Európskym krajinám sa podarilo naplniť zásobníky plynu zhruba na 90 % ich kapacity po tom, ako Rusko v reakcii na sankcie Západu výrazne obmedzilo dodávky plynu do Európy. "Vzhľadom na to, že zásoby plynu sú na takmer 90 % kapacity zásobníkov, by Európa mala túto zimu prežiť s maximálne pár škrabancami, samozrejme, ak nedôjde k nejakým politickým či technickým prekvapeniam," povedal Fatih Birol pre novinárov vo Fínsku.



Skutočné problémy sa môžu začať vo februári alebo v marci, keď bude potrebné opäť odštartovať napĺňanie zásobníkov potom, ako vysoký dopyt zredukuje objem plynu v nich na 25 - 30 %. "Táto zima bude náročná, práve tak však môže byť veľmi náročná aj tá budúca," povedal Birol.



Jeho vyjadrenia tak potvrdzujú varovania predstaviteľov svetových obchodníkov s komoditami. Ako povedal v utorok (4. 10.) na energetickej konferencii Energy Intelligence Forum v Londýne Ben Luckock z obchodnej spoločnosti Trafigura, Európa sa tento rok môže prípadnej katastrofe spôsobenej nedostatkom plynu vyhnúť, budúci rok však môže byť horší. Podľa neho sa Európe nepodarí vybudovať dostatočnú infraštruktúru na výrazné zvýšenie regasifikácie LNG. "Ak bude situácia v súvislosti s Ruskom pokračovať ako doteraz, nepredpokladám, že sa problém podarí vyriešiť," dodal Luckock.



Aj zástupcovia konkurenčných obchodníkov s komoditami Vitol a Gunvor vyjadrili podobné obavy. Očakávajú, že ceny plynu zostanú na vyššej úrovni, keďže súčasná LNG infraštruktúra v Európe nebude schopná nahradiť objem plynu donedávna dovážaný z Ruska.