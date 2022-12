IEA: Európska únia môže na budúci rok čeliť nedostatku plynu

Brusel 12. decembra (TASR) - Európska únia má na terajšie zimné obdobie zabezpečený dostatok plynu, v budúcom roku však môže čeliť nedostatku suroviny, ak by Rusko súčasné nízke dodávky zredukovalo ešte výraznejšie. Uviedla to v pondelok Medzinárodná agentúra pre energiu (IEA). Informovala o tom agentúra Reuters.



Napriek tomu, že Rusko tento rok prudko znížilo dodávky plynu, Európe sa mimoriadnymi opatreniami podarilo odvrátiť hroziaci nedostatok pred príchodom terajšieho vykurovacieho obdobia. Čiastočne však krajinám pomohli aj na toto obdobie vyššie teploty.



Na budúcu zimu však čaká Európu ešte ťažšia skúška. Ak Rusko ešte viac zredukuje dodávky a navyše vzrastie dopyt po plyne zo strany Číny, kde v súčasnosti dopyt obmedzili protipandemické opatrenia, Európskej únii môže chýbať 27 miliárd kubických metrov (m3) suroviny, uviedla IEA. V roku 2021 dosiahla spotreba plynu v EÚ 412 miliárd m3.



S podobným varovaním pre budúci rok prišla koncom minulého týždňa švajčiarska spoločnosť Trafigura, jeden z najväčších obchodníkov s komoditami na svete. Podľa firmy bude musieť Európa na budúci rok doviezť "obrovské množstvo" skvapalneného zemného plynu (LNG), aby dokázala nahradiť výpadok v dodávkach plynu z Ruska.



Ako spoločnosť dodala, "zatiaľ čo Európa by sa vďaka dostatočným zásobám a zníženiu spotreby mala počas tejto zimy blackoutu vyhnúť, v roku 2023 bude musieť doviezť obrovské objemy LNG". Navyše podľa firmy budú musieť ceny zemného plynu v Európe zostať na vysokej úrovni, aby bol kontinent naďalej atraktívny pre dodávky LNG a dokázal konkurovať iným trhom s vysokým dopytom.