Agentúra pre energetiku: Globálne investície dosiahnu 3,3 bilióna

Paríž 5. júna (TASR) - Globálne investície do energetiky dosiahnu v tomto roku hodnotu 3,3 bilióna amerických dolárov (2,9 bilióna eur). Motorom rastu budú výdavky na čistú energiu, oznámila vo štvrtok Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Do čistej energie vrátane obnoviteľných zdrojov, jadrovej energie a skladovania energie by mali smerovať investície v hodnote 2,2 bilióna USD, čo je dvojnásobok sumy očakávanej v prípade fosílnych palív, uviedla IEA vo svojej výročnej správe o svetových investíciách do energetiky. „Rýchlo sa meniaca hospodárska a obchodná situácia znamená, že niektorí investori zaujímajú vyčkávací prístup k schvaľovaniu nových energetických projektov, ale vo väčšine oblastí ešte nevidíme významné dôsledky pre existujúce projekty,“ uviedol výkonný riaditeľ IEA Fatih Birol.



Investície do solárnej energie by mali v roku 2025 dosiahnuť 450 miliárd USD, zatiaľ čo výdavky na batériové úložiská by mali vzrásť na približne 66 miliárd USD. Investície do ropy a zemného plynu by mali, naopak, klesať. V prípade ťažby ropy očakáva IEA pokles o 6 % v dôsledku nižších cien ropy a dopytu.



(1 EUR = 1,1384 USD)