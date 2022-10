IEA: Globálne trhy s plynom zostanú v budúcom roku napäté

Paríž 3. októbra (TASR) - Svetové trhy s plynom zostanú v budúcom roku napäté, keďže ruské dodávky plynu sa zmenšujú. Aj dopyt po plyne v Európe klesá pre opatrenia na úsporu energie a vysoké ceny. Uviedla to v pondelok vo svojej štvrťročnej správe o trhu s plynom Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA). TASR o tom informuje na základe správy AP a Reuters.



IEA so sídlom v Paríži upozornila, že Európa čelí "bezprecedentným rizikám" v súvislosti s dodávkami zemného plynu túto zimu. Mohla by súperiť s Áziou o už aj tak vzácny a drahý skvapalnený zemný plyn (LNG), ktorý sa dodáva loďami.



Situácia na svetových trhoch so zemným plynom je napätá od roku 2021 a očakáva sa, že globálna spotreba plynu tento rok klesne o 0,8 % v dôsledku rekordného 10-% poklesu v Európe a stagnujúceho dopytu v ázijsko-pacifickom regióne. V nasledujúcom roku predpovedá IEA nárast globálnej spotreby plynu len o 0,4 %.



K medziročnému zníženiu spotreby plynu v Európe za prvých osem mesiacov tohto roka o 10 % prispel najmä pokles spotreby v priemysle o 15 %, keď podniky obmedzili výrobu v dôsledku prudko rastúcich cien.



Rusko tento rok zredukovalo dodávky plynu do Európy a v septembri ich úplne zastavilo cez svoj najväčší plynovod Nord Stream 1 do Nemecka. Minulý týždeň boli na potrubí zistené úniky.



Moskva teraz hrozí sankciami proti ukrajinskej energetickej firme Naftogaz. Jedna z posledných fungujúcich trás ruských dodávok plynu do Európy tak môže byť uzavretá, čím sa energetická kríza zhorší práve na začiatku kľúčovej zimnej vykurovacej sezóny.



Potrubím cez Ukrajinu na Slovensko a Čierne more a Turecko do Bulharska už prichádza len "pramienok" ruského plynu. Trasa cez Bielorusko a Poľsko bola uzavretá.



Európa sa snaží nahradiť nedostatok ruského plynu tento rok zvýšením dovozu LNG.



IEA predpovedá, že dovoz LNG do Európy v tomto roku stúpne o viac ako 60 miliárd metrov kubických (m3). To znamená, že dovoz LNG do Ázie by mohol zostať nižší ako vlani po zvyšok roka 2022 v dôsledku vysokých cien plynu pre Európe, ktoré priťahujú viac dodávateľov.



Ale aj v prípade Číny by dovoz LNG mohol v budúcom roku vzrásť na základe zmlúv uzavretých od začiatku roka 2021, pričom chladnejšia ako priemerná zima by tiež viedla k dodatočnému dopytu zo severovýchodnej Ázie, čo by ešte viac prispelo k napätiu na trhu.



IEA odhaduje, že ak sa ruské dodávky do Európy od 1. novembra úplne zastavia, zásoby plynu v EÚ budú vo februári nižšie ako 20 % ich kapacity, pokiaľ budú pokračovať silné dodávky LNG. Ak sa však dodávky LNG znížia, do februára by mohli byť zásobníky v EÚ naplnené len na 5 %. V súčasnosti sú zásobníky plynu v EÚ naplnené na viac ako 88 %.



IEA predpovedá, že krajiny EÚ budú musieť v prípade úplného zastavenia dodávok z Rusku počas zimy znížiť spotrebu o 13 %. A to v prípade plynu na kúrenie i v priemysle. Podľa IEA pre "bezpečnú zimu" musia zostať zásoby plynu vo februári naplnené nad 33 %, pričom pri úrovni pod touto hranicou hrozí nedostatok, ak dôjde k príchodu chladného počasia koncom zimy.



Nižšie úrovne zásob by sťažili tiež Európe dopĺňanie zásobníkov v lete budúceho roka, zatiaľ čo vyššie rezervy by pomohli znížiť extrémne vysoké ceny plynu.