IEA: Globálny dopyt po elektrine sa v roku 2023 zvýši len o necelé 2 %

Paríž 19. júla (TASR) - Celosvetový dopyt po elektrickej energii sa v tomto roku pravdepodobne zvýši len o necelé dve percentá. Dôvodom je pretrvávajúce spomalenie hospodárskeho rastu a dôsledky energetickej krízy v mnohých priemyselne rozvinutých krajinách, uviedla v stredu Medzinárodná energetická agentúra (IEA). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



V USA, Japonsku a Európe sa v roku 2023 očakáva pokles dopytu po elektrine, uviedla ďalej EIA vo svojej správe o trhu s elektrickou energiou. V EÚ sa očakáva pokles spotreby elektriny na úroveň, ktorá bola naposledy zaznamenaná v roku 2002. Podľa správy sa energeticky náročné priemyselné odvetvia v EÚ ešte nezotavili z minuloročného prepadu výroby. Vzhľadom na zlepšené vyhliadky svetového hospodárstva sa však očakáva, že dopyt po elektrine v budúcom roku opäť vzrastie o 3,3 %.



Podľa správy IEA je nárast dopytu po elektrine spôsobený elektrifikáciou v snahe znížiť emisie škodlivé pre klímu. Okrem toho sa v dôsledku rastúcich teplôt používa viac klimatizačných systémov, čo tiež zvyšuje spotrebu elektrickej energie. Dopyt v rozvíjajúcich sa ekonomikách zároveň naďalej pokračuje vo výraznom raste. Hoci dopyt v mnohých regiónoch rastie, intenzívne zavádzanie obnoviteľných zdrojov energií na celom svete môže pokryť celý dodatočný nárast globálneho dopytu po elektrickej energii v nasledujúcich dvoch rokoch, uvádza sa v analýze IEA.



Do roku 2024 by mal podiel obnoviteľných zdrojov energie na celosvetovej výrobe elektriny dosiahnuť viac ako jednu tretinu. V závislosti od počasia by rok 2024 mohol byť tiež prvým rokom, v ktorom sa na celom svete vyrobí viac elektriny z obnoviteľných zdrojov energie ako z uhlia.