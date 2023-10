IEA: Globálny dopyt po plyne sa pravdepodobne spomalí

Viedeň 10. októbra (TASR) - Globálny dopyt po plyne sa v nasledujúcich rokoch pravdepodobne spomalí. V rokoch 2022 až 2026 by mal rásť v priemere o 1,6 % ročne, zatiaľ čo v rokoch 2017 až 2021 to bolo 2,5 %, oznámila v utorok Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA). Po desaťročí bezprecedentného rastu sa očakáva pokles spotreby plynu na vyspelých trhoch, uviedla agentúra vo svojej strednodobej prognóze. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Globálna energetická kríza vyvolaná v roku 2022 ruskou inváziou na Ukrajinu priniesla novú éru pre globálne trhy s plynom. V Ázii a Tichomorí, Európe a Severnej Amerike dosiahol celkový dopyt po plyne vrchol v roku 2021 a očakáva sa, že do roku 2026 bude klesať o 1 % ročne, uviedla IEA. Hlavnými dôvodmi klesajúceho trendu sú podľa agentúry zrýchlené zavádzanie obnoviteľných zdrojov energií a vyššia energetická účinnosť.



V Európe viedla strata zemného plynu z Ruska k alternatívnym riešeniam na zachovanie dodávok energie. Zatiaľ čo dopyt na vyspelých trhoch po celom svete klesá, očakáva sa, že rast zabezpečia najmä rýchlo rastúce ázijské trhy a niektoré krajiny bohaté na plyn v Afrike a v oblasti Blízkeho východu. IEA teraz očakáva, že samotná Čína bude v rokoch 2022 až 2026 zodpovedať za takmer polovicu celkového rastu svetového dopytu po plyne.