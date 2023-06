IEA: Globálny dopyt po rope by mohol vrcholiť pred koncom dekády

Paríž 14. júna (TASR) - Globálny dopyt po rope by mohol dosiahnuť vrchol pred koncom tejto dekády, keďže energetická kríza urýchlila prechod na čistejšie technológie. Uviedla to v stredu Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA). TASR správu prevzala z AFP.



"Posun smerom k ekonomike s čistou energiou naberá na tempe, pričom vrchol celosvetového dopytu po rope je na dohľad pred koncom tohto desaťročia, keďže elektrické vozidlá, energetická efektívnosť a ďalšie technológie napredujú," uviedol vo vyhlásení výkonný riaditeľ IEA Fatih Birol, podľa ktorého producenti musia venovať pozornosť zmenám a "kalibrovať" svoje investičné rozhodnutia, aby zabezpečili riadny prechod.



Ceny energií vzrástli minulý rok po invázii Ruska na Ukrajinu a uvalení sankcií Západu proti Moskve vrátane embarga a cenového stropu na vývoz ruskej ropy v snahe odčerpať Moskve hlavný zdroj hotovosti na financovanie vojny. V uplynulých mesiacoch však ceny ropy a plynu klesli.



IEA v správe uvádza, že sa rast svetového dopytu po rope v nadchádzajúcich rokoch spomalí, pričom vysoké ceny a obavy o bezpečnosť dodávok urýchlia prechod k čistejším technológiám.



Agentúra so sídlom v Paríži v strednodobej správe o trhu s ropou 2023 predpovedá, že tempo rastu dopytu v nasledujúcich piatich rokoch klesne z 2,4 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne v tomto roku na 400.000 barelov/deň v roku 2028.



Podľa IEA po roku 2026 sa zníži najmä používanie ropy na výrobu motorových palív, keďže expanzia elektrických vozidiel, rast biopalív a zlepšujúca sa spotreba paliva znižujú jeho spotrebu.



Globálne investície do prieskumu a ťažby ropy a zemného plynu dosiahnu tento rok najvyššiu úroveň od roku 2015, pričom medziročne vzrastú o 11 % na 528 miliárd USD (489,21 miliardy eur).



IEA predpokladá, že hlavní producenti ropy dodržia svoje plány na zvýšenie kapacity, aj keď sa rast dopytu spomaľuje. Existuje však množstvo faktorov, ktoré by mohli ovplyvniť rovnováhu na trhu v strednodobom horizonte, vrátane neistých globálnych ekonomických trendov, rozhodnutí aliancie OPEC+ a čínskeho rafinérskeho priemyslu.



(1 EUR = 1,0793 USD)