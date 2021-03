IEA: Globálny dopyt po rope sa vráti na úrovne spred korony o 2 roky

Paríž 17. marca (TASR) - Globálny dopyt po rope sa vráti na úrovne spred pandémie o dva roky a do roku 2026 dosiahne rekordné maximá, ak vlády neprijmú urýchlené opatrenia na plnenie klimatických cieľov, predpokladá Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA).



Ropné trhy rovnako ako svetová ekonomika sa zotavujú z kolapsu dopytu spôsobeného pandémiou nového koronavírusu, uvádza sa vo svojej výročnej správe IEA. "Koronakríza spôsobila historický pokles globálneho dopytu po rope, čo však neznamená, že bude trvalý," uviedol šéf IEA Fatih Birol.



S postupom očkovania a uvoľňovaním protiepidemických reštrikcií sa dopyt do roku 2023 vráti na úroveň roka 2019, očakáva IEA. Päťročná prognóza IEA počíta s každoročným zvýšením globálneho dopytu, pričom v roku 2026 by mal dosiahnuť 104 miliónov barelov (1 barel = 159 litrov) denne, čo je o 4 % viac v porovnaní s rokom 2019.



Vyhliadky vývoja dopytu sa však znížili. Pandémia totiž spôsobila zmenu správania, keď ľudia menej cestujú a viac pracujú z domu. Viac vlád sa tiež sústredí na "udržateľné zotavenie" a urýchlenie prechodu k nízkouhlíkovej ekonomike.



To zvyšuje pravdepodobnosť, že dopyt môže dosiahnuť svoj vrchol skôr, než sa očakáva, ak budú vlády realizovať dostatočne razantné politiky na urýchlenie prechodu k čistej energii. "Dosiahnutie usporiadaného prechodu smerom od ropy je nevyhnutné pre splnenie klimatických cieľov, bude však vyžadovať veľké zmeny politík vlád, rovnako ako urýchlenie zmien správania," uviedol Birol. "Bez toho bude globálny dopyt po rope rásť každý rok odteraz do roku 2026."



Motorom obnoveného rastu globálneho dopytu zrejme bude Ázia, na ktorú bude pripadať až 90 % expanzie v období 2019 až 2026, predpokladá základný scenár IEA. "Naopak, neočakáva sa, že dopyt v mnohých rozvinutých ekonomikách, kde sú vlastníctvo áut a spotreba ropy na obyvateľa podstatne vyššie, sa vráti na predkrízové úrovne."



Ak sa zvýšia štandardy týkajúce sa spotreby palív, výrazne sa zvýši predaj elektromobilov, ak bude klesať podiel fosílnych palív na výrobe elektriny, ľudia budú viac recyklovať a pracovať z domu a obchodné cestovanie sa nezotaví, celkový obraz môže vyzerať úplne inak. Toto všetko by mohlo spôsobiť, že spotreba ropy do roku 2026 klesne o 5,6 %. To by znamenalo, že "globálny dopyt po rope sa už nikdy nevráti na úrovne spred pandémie".



"Neexistuje ropná ani plynárenská spoločnosť, ktorá nepocíti prechod k čistej energii, takže všetci v odvetví musia uvažovať, ako zareagujú, keďže hybnosť poháňajúca globálne snahy o nulové emisie silnie," uviedol Birol.