IEA: Globálny dopyt po rope v roku 2026 klesne o 84.000 barelov denne
V druhom štvrťroku tohto roka IEA očakáva medziročný pokles dopytu o 1,5 milióna barelov denne. Takýto strmý prepad podľa jej údajov nebol zaznamenaný od vypuknutia pandémie nového koronavírusu.
Autor TASR
Paríž 14. apríla (TASR) - Globálny dopyt po rope tento rok v dôsledku vojny na Blízkom východe klesne o asi 84.000 barelov denne (bpd). Oznámila to Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA), ktorá v utorok zverejnila svoju mesačnú prognózu. Ešte v marci pritom organizácia so sídlom v Paríži predpokladala, že dopyt sa zvýši o približne 644.000 bpd. Celkovo by mal tohtoročný dopyt podľa aktualizovanej prognózy dosiahnuť vyše 100 miliónov bpd. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
V druhom štvrťroku tohto roka IEA očakáva medziročný pokles dopytu o 1,5 milióna bpd. Takýto strmý prepad podľa jej údajov nebol zaznamenaný od vypuknutia pandémie nového koronavírusu. Dodávky ropy v marci v dôsledku vojny prudko klesli a tento negatívny trend pokračoval aj v apríli. IEA napriek tomu očakáva, že dodávateľské reťazce sa od mája opäť normalizujú a ceny ropy klesnú. Globálny dopyt v druhej polovici roka by tak mal byť vyšší ako v rovnakom období vlaňajška.
